Парковые скамейки увезли на реставрацию

Что случилось, вандалы совсем обнаглели? Может, кому-то пришлось согревать свой дом холодной зимой парковыми конструкциями? Посыпались предположения в ответ на пост внимательного горожанина в соцсетях. Вице-мэр Александр Кейвабу успокоил: деревянные части парковых скамеек увезли на реставрацию.

- По договору ремонтом парковых конструкций занимается обслуживающая фирма "N&V", - конкретизирует он. - Так как прошло более десяти лет со времени их установки, многие доски пришли в негодность - что-то сгнило, что-то сломали... Теперь их приведут в порядок и установят на место, эти работы должны завершиться к маю.

Постепенно приводят в порядок также скамейки на городских улицах в Ярвеской и Ахтмеской частях Кохтла-Ярве. По словам помощника мэра по Ахтмеской части Олега Корныльева, в этом году еще не проводили осмотр, но в ближайшее время пройдут по улицам и составят список скамеек, требующих частичного или полного ремонта.