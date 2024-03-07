Доказано тестами: из нарвской сланцевой золы можно производить краску

В результате продолжавшегося более года сотрудничества была выпущена первая пробная партия белой порошковой краски, которую успешно протестировали также в качестве покрытия для металлических поверхностей. Результаты тестов показали, что произведенный из сланцевой золы вторичный карбонат кальция имеет настолько высокие показатели качества, что полностью заменяет свежее сырье, которое сейчас добывается со значительным следом в окружающей среде.

Повысит конкурентоспособность эстонских предприятий

Поскольку в различных отраслях мировой промышленности все быстрее растет спрос как раз на такое вторичное сырье, то дочернее предприятие "Ragn-Sells" - ТОО "OSA Service" - очень заинтересовано в том, чтобы производимый из ида-вируской сланцевой золы карбонат кальция помог повысить также конкурентоспособность эстонских подразделений предприятия.

- Именно поэтому мы сами связались с нарвским производителем красок "Primatek" и ознакомили его со своим уникальным и запатентованным решением, с помощью которого мы можем превращать бесполезно лежащую в отвалах сланцевую золу в полезное сырье. Мы уже произвели пробные партии карбоната кальция, одну из которых предоставили для тестирования в "Primatek", - рассказал руководитель предприятия по продажам Лаури Лаанемяэ, уверяя, что результаты тестов превзошли ожидания.

Уменьшит влияние на окружающую среду

Главный технолог занимающегося под Нарвой разработкой, производством и продажей порошковых красок "Primatek" Светлана Федотова пояснила, что в качестве наполнителя в порошковых красках используется именно карбонат кальция, так как это природный минерал, не причиняющий окружающей среде столь большого ущерба. "Несмотря на это, в мировой химической промышленности ищут способы, как использовать при выпуске продукции именно вторично используемые материалы, чтобы еще больше уменьшить влияние на окружающую среду, - говорит она. - Поэтому для нас очень хорошей и важной стала новость о том, что "Ragn-Sells" начнет производить необходимый для нас вторичный карбонат кальция именно в Нарве".

По словам Лаанемяэ, вместе с "Primatek" продолжат тестирование все более крупных партий, чтобы постепенно дойти до производства краски из вторичного карбоната кальция после того, как в 2025 году в Нарве начнет работу демозавод по переработке сланцевой золы, являющийся первой фазой всего проекта перед созданием промышленного завода.

Ранее "Северное побережье" писало, что в 2022 году Нарвское горсобрание одобрило инициирование детальной планировки и оценки влияния на окружающую среду, что положило начало подготовительной работе по созданию завода "Ragn-Sells" для переработки сланцевой золы в непосредственной близости от территории Балтийской электростанции "Eesti Energia".