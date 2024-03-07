В воскресенье, 10 марта в 13.00 в клубе "Ахтме" впервые пройдет концерт-фестиваль "Кнопочки баянные", который познакомит горожан с разнообразием инструментов и лучшими музыкантами. Стоимость билета - 5 евро.
В клубе "Ахтме" соберутся баянисты и аккордеонисты из разных городов страны
Инициатор нового фестиваля, баянист и руководитель хоров "Зоренька" и "Реченька" Павел Смирнов сказал, что идея такого фестиваля у него зрела давно.
- В Ида-Вирумаа проводятся разные музыкальные форумы, но для баянистов и аккордеонистов - нет. Мы решили попробовать и, если все получится как хочется, возможно, даже создать традицию, - сказал он. - Директор клуба поддержала. Я связался с коллегами из других городов, которые с удовольствием согласились поучаствовать. Мы составили, как я считаю, необычную, интересную программу, которая познакомит с высокопрофессиональными исполнителями и разнообразием инструментов, среди которых будет представлен редкий электробаян.
В концерте прозвучит музыка народная, классическая, популярная. Можно услышать обладателя Гран-при конкурса "Эстонские звезды аккордеона - 2023" и титула "Культурный талант - 2023" Ангелику Игошеву из Кохтла-Ярве; лауреата 3-й степени 41-го Международного конкурса аккордеонистов Балтийских стран Егора Нефедова из Нарвы; лауреата международных фестивалей, руководителя семейного ансамбля "Зотович" из Маарду Петра Зотовича; лауреата международных конкурсов Ивана Ермакова из Таллинна, семейный дуэт Ивана и Игоря Ермаковых и других. Лауреат международных музыкальных конкурсов гармонистов Павел Смирнов выйдет на сцену с любимой гармонью, которую тоже нечасто можно услышать.
Украсит концерт оркестр русских народных инструментов из Силламяэской музыкальной школы. Завершится музыкальный форум произведением композитора Бориса Мокроусова "Одинокая гармонь", которую исполнят вместе все участники фестиваля.