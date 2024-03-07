В клубе "Ахтме" соберутся баянисты и аккордеонисты из разных городов страны

- В Ида-Вирумаа проводятся разные музыкальные форумы, но для баянистов и аккордеонистов - нет. Мы решили попробовать и, если все получится как хочется, возможно, даже создать традицию, - сказал он. - Директор клуба поддержала. Я связался с коллегами из других городов, которые с удовольствием согласились поучаствовать. Мы составили, как я считаю, необычную, интересную программу, которая познакомит с высокопрофессиональными исполнителями и разнообразием инструментов, среди которых будет представлен редкий электробаян.