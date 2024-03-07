"Северное побережье" писало на этой неделе, что ида-вирумааские учителя с начала года не получают предусмотренную для учителей надбавку, так как министерство проверяет их соответствие условиям. Во вторник в Рийгикогу об этом спросили министра образования Кристину Каллас, которая сказала, что и она узнала о проблеме только из СМИ.
Не должна ли проходить быстрее проверка ида-вируских учителей для выплаты им надбавки к зарплате?
Министр образования и науки КРИСТИНА КАЛЛАС:
- Поскольку самоуправления приняли на работу новых учителей, то нам приходится, к сожалению, снова проводить проверку документов этих учителей. Предыдущий опыт показал, что порой подают ходатайство относительно учителей, не отвечающих требованиям о знании эстонского языка. Однако я согласна также с теми критиками, которые спрашивают, зачем нужно всю эту массу учителей снова проверять. Так как эта информация дошла до меня сегодня, то я попросила министерство проверить, разумна ли вообще сама система, в соответствии с которой мы рассматриваем ходатайства. Действительно, учителя не должны два месяца ждать надбавки к своей зарплате. С этим я абсолютно согласна и эту проблему надо решить.