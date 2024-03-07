Музей Силламяэ открывает новую постоянную экспозицию, показывающую многоликость секретного города

В следующий вторник, 12 марта, в музее пройдет день открытых дверей, и новую выставку можно будет посмотреть бесплатно. "Мы покажем обновленные залы музея, новые помещения и расскажем об интересных мероприятиях, которые пройдут в течение недели открытия", - сказала исполняющая обязанности директора музея Елена Антушева.

Место с многовековой историей

Экспозиция начинается с 1502 года, когда Силламяэ впервые упоминается, и рассказывает о том, как военнопленные строили город после войны, а поселок заключенных стал секретным советским городом.

- За пятьсот с лишним лет у Силламяэ было много лиц. По какой-то причине Силламяэ больше известен как закрытый и засекреченный город, но это лишь малая часть истории этого многогранного места с многовековой историей, - констатировал Майро Ряэск, составитель постоянной выставки "Загадочный город".

В первых упоминаниях о Силламяэ главную роль сыграли военные

На выставке можно прочесть, что, как это обычно бывает в таких случаях, первое упоминание о Силламяэ также является случайным событием, где главную роль сыграли рыцари ордена. Силламяэ появился на карте только потому, что по воле случая именно здесь воины, возвращавшиеся домой из Нарвы, решили остановиться и с гонцом передать сообщение магистру ордена.

Первое описание Силламяэ скудно - место упоминается лишь однажды, да и то в конце письма: "Дано на скорую руку, в полевом лагере у моста (Тор Брюгген) в 4 милях по эту сторону Нарвы, в день святого Григория 1500 и 2".