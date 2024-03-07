Впервые Силламяэ упоминается 12 марта 1502 года, и в этот же день, 522 года спустя, открывается новая экспозиция об истории Силламяэ.
Музей Силламяэ открывает новую постоянную экспозицию, показывающую многоликость секретного города
В следующий вторник, 12 марта, в музее пройдет день открытых дверей, и новую выставку можно будет посмотреть бесплатно. "Мы покажем обновленные залы музея, новые помещения и расскажем об интересных мероприятиях, которые пройдут в течение недели открытия", - сказала исполняющая обязанности директора музея Елена Антушева.
Место с многовековой историей
Экспозиция начинается с 1502 года, когда Силламяэ впервые упоминается, и рассказывает о том, как военнопленные строили город после войны, а поселок заключенных стал секретным советским городом.
- За пятьсот с лишним лет у Силламяэ было много лиц. По какой-то причине Силламяэ больше известен как закрытый и засекреченный город, но это лишь малая часть истории этого многогранного места с многовековой историей, - констатировал Майро Ряэск, составитель постоянной выставки "Загадочный город".
В первых упоминаниях о Силламяэ главную роль сыграли военные
На выставке можно прочесть, что, как это обычно бывает в таких случаях, первое упоминание о Силламяэ также является случайным событием, где главную роль сыграли рыцари ордена. Силламяэ появился на карте только потому, что по воле случая именно здесь воины, возвращавшиеся домой из Нарвы, решили остановиться и с гонцом передать сообщение магистру ордена.
Первое описание Силламяэ скудно - место упоминается лишь однажды, да и то в конце письма: "Дано на скорую руку, в полевом лагере у моста (Тор Брюгген) в 4 милях по эту сторону Нарвы, в день святого Григория 1500 и 2".
Выступления на краеведческой конференции 13 марта, как и постоянная выставка, проиллюстрируют, что период закрытого города в советское время - лишь одно из многочисленных лиц Силламяэ. Например, Ивика Майдре расскажет о Силламяэ как первом курорте в Вирумаа, Майро Ряэск - о заводе сланцевого масла с самой большой в мире печью полукоксования, т.е. о довоенном производстве масел Тюрсамяэ, а Кайя Тойкка - о языке, на котором говорили рыбаки Тюрсамяэ.
Официальная церемония открытия состоится в мае
Если для участия в конференции требуется предварительная регистрация, то семейный день в следующую субботу могут посетить все желающие. Среди прочего здесь можно взять напрокат очки виртуальной реальности и в помещении посмотреть программы, которые на лето переедут во двор музея.
- Официальные торжества состоятся только в мае, когда мы откроем выставку под открытым небом - к тому времени уже появятся скамейки и погода будет более приятной, - пояснила Елена Антушева.
Выставка под открытым небом расскажет о секретах Силламяэ, о том, как начинали работать завод по обогащению урана и шахта. Также можно будет проникнуть внутрь атома в виртуальной реальности и узнать больше о его структуре. В виртуальной реальности воссоздано и тоталитарное общество будущего, описанное Евгением Замятиным.