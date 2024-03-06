Спортцентр предлагает учителям льготу во время уроков

Также сообщается, что в будние дни с 7.00 до 15.00 стоимость одноразового посещения бассейна на протяжении 90 минут составляет всего 2 евро как для пенсионеров, так и для учителей, включенных в списки. Обычная цена для взрослых в это время равна 6 евро.