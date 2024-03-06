"В сотрудничестве с городским управлением Кохтла-Ярве было разработано специальное предложение для учителей, целью которого является поддержка здорового образа жизни и предоставление возможностей для отдыха", - оповещает спортивный центр на домашней странице города.
Спортцентр предлагает учителям льготу во время уроков
Также сообщается, что в будние дни с 7.00 до 15.00 стоимость одноразового посещения бассейна на протяжении 90 минут составляет всего 2 евро как для пенсионеров, так и для учителей, включенных в списки. Обычная цена для взрослых в это время равна 6 евро.
Однако специальное предложение для учителей действует в часы, когда большинство из них находятся на работе.