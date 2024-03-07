Действующие в Люганузе энергофирмы борются в суде за ветер

БИТВА ЗА ВЕТЕР: на этой фотографии запечатлены ветряные турбины "Eesti Ühistuenergia" и "Wind Purtse" (более крупные лопасти) в волости Люганузе. У обеих компаний по пять ветрогенераторов. Между двумя предприятиями идет спор о том, влияют ли и в какой мере более крупные ветряки на соседние установки.

Две энергетические компании, установившие свои ветряные турбины рядом друг с другом в волости Люганузе, не могут поделить между собой ветер, и спор о том, забирает ли одна из них ветер у другой, в настоящее время находится в суде.