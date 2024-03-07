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Действующие в Люганузе энергофирмы борются в суде за ветер

Эрик Калда
, журналист
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БИТВА ЗА ВЕТЕР: на этой фотографии запечатлены ветряные турбины "Eesti Ühistuenergia" и "Wind Purtse" (более крупные лопасти) в волости Люганузе. У обеих компаний по пять ветрогенераторов. Между двумя предприятиями идет спор о том, влияют ли и в какой мере более крупные ветряки на соседние установки.
БИТВА ЗА ВЕТЕР: на этой фотографии запечатлены ветряные турбины "Eesti Ühistuenergia" и "Wind Purtse" (более крупные лопасти) в волости Люганузе. У обеих компаний по пять ветрогенераторов. Между двумя предприятиями идет спор о том, влияют ли и в какой мере более крупные ветряки на соседние установки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Две энергетические компании, установившие свои ветряные турбины рядом друг с другом в волости Люганузе, не могут поделить между собой ветер, и спор о том, забирает ли одна из них ветер у другой, в настоящее время находится в суде.

После того как 23 ноября прошлого года волостная управа Люганузе выдала предприятию "Enefit Wind Purtse" разрешение на ввод в эксплуатацию пяти ветряных турбин ветропарка в районе Пуртсе, владелец расположенных в непосредственной близости ветряных турбин ТОО "Eesti Ühistuenergia" оспорил это распоряжение. Последняя фирма принадлежит Тартускому ссудо-сберегательному кооперативу, а "Wind Purtse" через "Enefit Green" является дочерним предприятием "Eesti Energia".

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