Две энергетические компании, установившие свои ветряные турбины рядом друг с другом в волости Люганузе, не могут поделить между собой ветер, и спор о том, забирает ли одна из них ветер у другой, в настоящее время находится в суде.
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Действующие в Люганузе энергофирмы борются в суде за ветер
После того как 23 ноября прошлого года волостная управа Люганузе выдала предприятию "Enefit Wind Purtse" разрешение на ввод в эксплуатацию пяти ветряных турбин ветропарка в районе Пуртсе, владелец расположенных в непосредственной близости ветряных турбин ТОО "Eesti Ühistuenergia" оспорил это распоряжение. Последняя фирма принадлежит Тартускому ссудо-сберегательному кооперативу, а "Wind Purtse" через "Enefit Green" является дочерним предприятием "Eesti Energia".