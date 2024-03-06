Новый глава Нарвской больницы: Учту хорошие инициативы доктора Аго Кыргвеэ

"Я приехал в Нарву с долгосрочными перспективами и опытом, чтобы способствовать развитию современного лечебного центра и центра передового опыта для Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ", - сказал Юллар Ланно, слова которого приводит русскоязычный портал Rus.ERR. "Каждый новый старт труден, и я это понимаю. Я, разумеется, учту хорошие инициативы доктора Аго Кыргвеэ, такие как достижение хорошего уровня владения государственным языком и многие другие, и даже расширю их, поддерживая изучение иностранного языка", - добавил Ланно.

Говоря о том, что он планирует сделать в первую очередь как руководитель, Ланно отметил, что в данный момент трудно расставить приоритеты.

"Более пристального внимания заслуживают бюджет на 2024 год, организация труда, уяснение модели работы и знакомство с людьми, а также многое другое. Впереди встречи с представителями всех клинических подразделений и служб, которые еще ждут своей очереди. На все это уйдет до двух недель", - сказал он.

Новый глава больницы отметил, что в Нарвской больнице хватит с лихвой работы по улучшению.

"Да, грядут большие перемены, но я буду претворять их в жизнь не один, а вместе со всей командой. Самые большие перемены произойдут в лечебных корпусах Нарвской больницы, где в течение ближайших трех лет будет построен совершенно новый лечебно-диагностический корпус. Это, в свою очередь, после переезда позволит приступить к реновации других зданий больницы", – пояснил Ланно.

Напомним, предыдущий руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ был 29 февраля снят советом больницы с должности члена правления в связи с якобы нарушениями финансовой дисциплины. В защиту Кыргвеэ в Нарве прошел массовый народный митинг, организованный медиками.