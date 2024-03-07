Биографическая спортивная драма об олимпийской звезде Эрике Салумяэ снимается частично в Ида-Вирумаа, где будут снимать детство главной героини и поищут актеров массовки.
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Съемки биографического фильма об Эрике Салумяэ в марте дойдут до Кохтла-Ярве и Силламяэ
"Наша Эрика" ("Meie Erika") рассказывает душевную и вдохновляющую историю о пути велогонщицы и эстонской олимпийской чемпионки Эрики Салумяэ от детдомовской девчонки до мировой рекордсменки и олимпийской чемпионки. Режиссер фильма - обладатель студенческого Оскара Герман Голуб.