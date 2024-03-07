Съемки биографического фильма об Эрике Салумяэ в марте дойдут до Кохтла-Ярве и Силламяэ

"Наша Эрика" ("Meie Erika") рассказывает душевную и вдохновляющую историю о пути велогонщицы и эстонской олимпийской чемпионки Эрики Салумяэ от детдомовской девчонки до мировой рекордсменки и олимпийской чемпионки. Режиссер фильма - обладатель студенческого Оскара Герман Голуб.

Биографическая спортивная драма вновь направляет свет софитов на одну из успешнейших за все времена спортсменок Эстонии, которой на пути к двум олимпийским золотым медалям и многочисленным рекордам пришлось преодолеть больше препятствий, чем могли бы представить себе многие. Родившаяся в Эльва Эрика Салумяэ страдала от ненадлежащего обращения со стороны приемной бабушки, разрушения мечты и заботящихся только о личной корысти помощников.