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Съемки биографического фильма об Эрике Салумяэ в марте дойдут до Кохтла-Ярве и Силламяэ

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Расположенное в старом городе Кохтла-Ярве бывшее школьное здание, спроектированное архитектором Антоном Соансом и построенное в 1939 году, много лет не используется. Разваливающееся здание привлекает киношников: в конце марта оно станет съемочной площадкой для "Нашей Эрики", а поздней весной тут запланированы съемки нового эстонско-американского художественного фильма "Ювенальный инспектор" ("Juvenile inspector").
Расположенное в старом городе Кохтла-Ярве бывшее школьное здание, спроектированное архитектором Антоном Соансом и построенное в 1939 году, много лет не используется. Разваливающееся здание привлекает киношников: в конце марта оно станет съемочной площадкой для "Нашей Эрики", а поздней весной тут запланированы съемки нового эстонско-американского художественного фильма "Ювенальный инспектор" ("Juvenile inspector"). Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Биографическая спортивная драма об олимпийской звезде Эрике Салумяэ снимается частично в Ида-Вирумаа, где будут снимать детство главной героини и поищут актеров массовки.

"Наша Эрика" ("Meie Erika") рассказывает душевную и вдохновляющую историю о пути велогонщицы и эстонской олимпийской чемпионки Эрики Салумяэ от детдомовской девчонки до мировой рекордсменки и олимпийской чемпионки. Режиссер фильма - обладатель студенческого Оскара Герман Голуб.

Биографическая спортивная драма вновь направляет свет софитов на одну из успешнейших за все времена спортсменок Эстонии, которой на пути к двум олимпийским золотым медалям и многочисленным рекордам пришлось преодолеть больше препятствий, чем могли бы представить себе многие. Родившаяся в Эльва Эрика Салумяэ страдала от ненадлежащего обращения со стороны приемной бабушки, разрушения мечты и заботящихся только о личной корысти помощников.

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