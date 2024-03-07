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Из-за решений прежних волостных властей Йыхви угрожает гигантский денежный иск

Эрик Гамзеев Кюлли Крийс
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Построенную в 2021 году в окрестностях Йыхвиского городка Сил обороны солнечную электростанцию девелопер в начале этого года демонтировал и предъявил волости требование о возмещении ущерба на сумму более 17 миллионов евро.
Построенную в 2021 году в окрестностях Йыхвиского городка Сил обороны солнечную электростанцию девелопер в начале этого года демонтировал и предъявил волости требование о возмещении ущерба на сумму более 17 миллионов евро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фирма "Solar Light", которая, после того как получила от волостного управления разрешение на строительство, возвела на окраине Йыхви солнечный парк, но использовать его так и не смогла, потому что Министерство обороны не дало свое согласование, требует теперь от Йыхвиской волости компенсацию в размере более чем 17 миллионов евро. Эта сумма лишь немногим меньше доходной части годового бюджета Йыхвиской волости.

Строительство солнечной электростанции началось вблизи йыхвиского городка Сил обороны на окраине поля, расположенного в деревне Паргитагузе, после того, как руководимое Юри Конрадом волостное управление выдало 11 ноября 2020 года для его создания разрешение на строительство. До этого, весной того же года, руководимое в то время Максом Кауром волостное управление выдало проектные условия для составления строительного проекта.

Солнечный парк нарушал бы радиосвязь Сил обороны

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