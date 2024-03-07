Из-за решений прежних волостных властей Йыхви угрожает гигантский денежный иск

Фирма "Solar Light", которая, после того как получила от волостного управления разрешение на строительство, возвела на окраине Йыхви солнечный парк, но использовать его так и не смогла, потому что Министерство обороны не дало свое согласование, требует теперь от Йыхвиской волости компенсацию в размере более чем 17 миллионов евро. Эта сумма лишь немногим меньше доходной части годового бюджета Йыхвиской волости.
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Строительство солнечной электростанции началось вблизи йыхвиского городка Сил обороны на окраине поля, расположенного в деревне Паргитагузе, после того, как руководимое Юри Конрадом волостное управление выдало 11 ноября 2020 года для его создания разрешение на строительство. До этого, весной того же года, руководимое в то время Максом Кауром волостное управление выдало проектные условия для составления строительного проекта.