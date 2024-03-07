Из-за решений прежних волостных властей Йыхви угрожает гигантский денежный иск

Построенную в 2021 году в окрестностях Йыхвиского городка Сил обороны солнечную электростанцию девелопер в начале этого года демонтировал и предъявил волости требование о возмещении ущерба на сумму более 17 миллионов евро.

Фирма "Solar Light", которая, после того как получила от волостного управления разрешение на строительство, возвела на окраине Йыхви солнечный парк, но использовать его так и не смогла, потому что Министерство обороны не дало свое согласование, требует теперь от Йыхвиской волости компенсацию в размере более чем 17 миллионов евро. Эта сумма лишь немногим меньше доходной части годового бюджета Йыхвиской волости.