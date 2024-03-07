ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Суровый удар по Йыхви из недалекого прошлого

Это демонстрирует, насколько весомы те правовые акты, которые принимает местная власть, и насколько суровые последствия могут иметь отдельные детали, которые можно упустить из вида.

В данном случае можно только держать кулаки за то, чтобы йыхвиским волостным властям удалось при поддержке сильных юристов убедительно доказать, что большая часть суммы данного требования необоснованна, а с требующим компенсацию предприятием удалось достичь соглашения, которое предотвратило бы финансовое удушение волости. В то же время нельзя отрицать, что в пору предыдущих волостных управлений при выдаче проектных условий и разрешения на строительство для солнечной электростанции совершена была большая ошибка, когда у Министерства обороны не запросили согласования. Девелопер и пытается в максимальном объеме воспользоваться этим в собственных интересах.

Кто и как ответит за такую ошибку - это отдельный вопрос, поиск ответа на который должен бы стать следующим шагом, когда выяснится окончательная цена этого промаха.

Однако можно предположить, что взрыв такой бомбы финансового требования может поставить свою печать также на происходящем процессе объединения. То есть чем раньше наступит ясность в этом деле, тем лучше будет с точки зрения как объединения, так и составления йыхвиских планов на будущее.