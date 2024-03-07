Международный женский день - только в пятницу, но уже со среды у продавцов цветов началась "весенняя страда", и их ждет три длинных и волнительных дня.
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ АЖИОТАЖ ⟩ Цветочный бум начался уже со среды
Хозяйка одного из самых больших цветочных магазинов в Кохтла-Ярве "Anderson Äri" Екатерина Шмелева сказала, что они готовы к празднику - заказов поступило много, уже приступили к формированию букетов. Цветов заказали достаточно, как весенних нарциссов и тюльпанов, так и традиционных - розы, гвоздики, экзотические цветы тоже. Выбрать можно на любой вкус.