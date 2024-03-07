ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ АЖИОТАЖ ⟩ Цветочный бум начался уже со среды

Хозяйка одного из самых больших цветочных магазинов в Кохтла-Ярве "Anderson Äri" Екатерина Шмелева сказала, что они готовы к празднику - заказов поступило много, уже приступили к формированию букетов. Цветов заказали достаточно, как весенних нарциссов и тюльпанов, так и традиционных - розы, гвоздики, экзотические цветы тоже. Выбрать можно на любой вкус.

- Хотя более чем 20-летний опыт работы позволяет делать прогноз, всегда есть волнение, особенно в такие экономически трудные времена, как сейчас, - призналась собеседница. - В этом году цены выросли на 20-30 процентов, трудно сказать, отразится ли это на продажах, увидим. Поэтому делали заказы с осторожностью, особенно на популярные весенние цветы - тюльпаны и нарциссы. Мы берем их напрямую из Голландии, но конкурировать с торговыми сетями трудно, там такие цветы всегда дешевле за счет оптовых закупок. Но к нам часто приходят за букетами - есть много постоянных клиентов, мы знаем их вкусы, они знают наши возможности, на это и рассчитываем.