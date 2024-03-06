В Нарве проводятся выставки и акции в память о мартовских бомбардировках

Первая в истории Нарвского музея выставка "Нарва 44", посвященная мартовской бомбардировке, открылась 6 марта под открытым небом в парке, что у западных ворот Нарвского замка. Планшетная экспозиция представляет собой подборку свидетельств и малоизвестных фотографий с пояснениями на трех языках, наглядно показывающих, как обошлась война с Нарвой и прочими эстонскими городами.

Как пояснила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, эта выставка - хроника войны из сухих фактов, пропущенная через призму Нарвы. "Это хоть и небольшой, но достаточно емкий обзор событий Второй мировой войны - от подписания пакта Молотова-Риббентропа до вот этих драматичных страниц с бомбежкой Нарвы в 1944 году, и не только Нарвы. Конечно, показываем и то, как пострадало наше наследие уже после войны", - прокомментировала директор музея.

Напомним, авианалеты на эстонские города продолжались с конца 1941 года, но в начале весны 1944 года произошли самые разрушительные воздушные атаки. С 6 по 8 марта Советская армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около сотни самолетов. В результате была уничтожена большая часть до того времени сохранявшегося старого города. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки и обстрелы Нарвы до 26 июля 1944 года.

Сегодня одним из партнеров Нарвского музея, наряду с военным музеем, историческим музеем, фондом "Kultuurkapital" и госканцелярией, выступает общественная организация "Propastop", последовательно занимающаяся разоблачением российской пропаганды. "Propastop" проводит параллель между действиями Советской армии в Нарве и сегодня армии РФ в Украине, где тоже россияне бомбят города и мирные объекты.

Вдобавок в Нарвской арт-резиденции 6 марта открылись параллельно две персональные выставки, рассматривающие войну и ее последствия как в прошлом, так и в сегодняшнее время. Выставка Ангелы Сооп "Он - это ты" - последняя из серии выставок, размышляющих о меняющихся состояниях войны и мира. Художница представила картины из ткани и масштабные инсталляции, ее соавтором выступила композитор Татьяна Козлова-Йоханнес.

Выставка Павла Ротца "Восхождение к памяти. Материя касания" посвящена коллективной памяти и следам мартовских бомбардировок.