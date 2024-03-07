Ищут актеров массовки для съемок в Силламяэ и Кохтла-Ярве фильма об Эрике Салумяэ

Продюсер "Нашей Эрики" Марью Лепп ("Filmivabrik") рассказала, что съемки фильма проходят в разных уголках Эстонии, например, в Эльва и Тарту, а также в Литве, Латвии, Финляндии и Грузии. В Ида-Вирумаа съемочная группа будет работать 27 и 28 марта.

На эти дни наймут массовку: девушек 16-19 лет, которые сыграют школьниц и одноклассниц Эрики, исполнителей ролей отца и матери в возрасте 30-40 лет, женщин 40-60 лет на роль воспитателя и мальчика 10-11 лет.

Руководящая кастингом Пирет Тоомвап-Шенберг подтвердила, что всех необходимых актеров массовки она надеется подыскать непосредственно в этих краях.

Съемки в фильме оплачиваются.

Желающих претендовать на место в кадре просят прислать свежий портрет и свой телефонный номер по адресу электронной почты: toomvappiret@gmail.com. В заголовке письма указать: ERIKA

Снимаемый при сотрудничестве компаний "Filmivabrik" и "Elisa" фильм "Наша Эрика" выйдет на киноэкраны в начале 2025 года. Режиссер - Герман Голуб, получивший в 2020 году студенческого "Оскара" в категории иностранных фильмов за короткометражку "Мои дорогие трупы".

В Ида-Вирумаа съемки "Нашей Эрики" будут вести в двух местах. "Будем снимать в Силламяэ в крытом манеже и на стадионе под открытым небом тот период, когда Эрика училась в Таллиннской спортивной школе-интернате. В старом школьном здании в Кохтла-Ярве снимем один детдомовский эпизод и эпизоды в школе Каагвере", - рассказала продюсер Марью Лепп.

Подробнее о готовящихся съемках фильма "Наша Эрика" в Ида-Вирумаа - в статье ЗДЕСЬ.