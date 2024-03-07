Ушла из жизни многолетний член Йыхвиского волостного собрания Кайя Калдвеэ

Калдвеэ около 30 лет руководила развитием социальных услуг в Йыхви. Под ее руководством в Йыхви была создана палата людей с ограниченными возможностями, а в 1996 году также при Йыхвиской гимназии открылись вспомогательные классы, в 2005 году она создала дневной центр для людей с ограниченными возможностями. Под ее руководством в Йыхви создали также продуктовый банк для помощи малообеспеченным людям.

Членом Йыхвиского волостного собрания Кайя Калдвеэ стала после выборов 2009 года, однако уже несколько лет до этого она участвовала в работе социальных комиссий волостного собрания. Она оставалась депутатом волостного собрания до последнего дня, в следующем году исполнилось бы 16 лет ее депутатской работы.

"Я не терплю, когда обижают людей. Считаю, что в политике надо прежде всего видеть человека и в ходе реформ люди не должны страдать", - говорила она в одном из интервью "Северному побережью".

Около 30 лет знавшая Кайю Калдвеэ и около 25 лет близко дружившая с ней бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала, что Калдвеэ была сосредоточена на поддержке людей с ограниченными возможностями, прежде всего - молодых, и это было связано с тем, что ее собственный ребенок тоже нуждался в этих услугах, и это раскрывало перед ней проблемы, требовавшие решения в данной области. "Она была человеком с большим сердцем, никому не отказывала в помощи, умела быть в нужное время в нужном месте, когда кто-то нуждался в поддержке", - сказала Негласон.

Она добавила, что и в политике Калдвеэ отличало умение анализировать ситуации и видеть на шаг вперед, к чему может привести то или иное решение.

В 2009 году президент Тоомас Хендрик Ильвес наградил Кайю Калдвеэ за деятельность во благо людей с ограниченными возможностями Почетным знаком Эстонского Красного Креста IV степени.

У Кайи Калдвеэ остались супруг и двое сыновей.