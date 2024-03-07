Доля граждан России в населении Нарвы за двадцать лет выросла

По состоянию на начало 2024 года среди зарегистрированных жителей Нарвы доля граждан РФ составила 34%, как сообщило Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Нарвской городской канцелярии.

Для сравнения: двадцать лет назад, то есть в 2004 году, российских граждан проживало в эстонском приграничном городе 29% от всего местного населения, как утверждает все та же городская канцелярия.

Доля граждан Эстонии в нарвском населении тоже выросла за два десятилетия: с 39% до 49%.

На начало 2024 года, как уточнили Нарвской городской канцелярии, больше всего граждан Эстонии среди несовершеннолетних нарвитян (77% от всех несовершеннолетних жителей города), тогда как среди взрослых всех возрастов их ощутимо меньше (44%).

Меньше стала за двадцать лет доля нарвитян без определенного гражданства: 25% против 13%.

В абсолютных цифрах число зарегистрированных в Нарве жителей снизилось на четверть - с 69730 в 2004 году до 52880 в самом начале 2024 года.