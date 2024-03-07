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Доля граждан России в населении Нарвы за двадцать лет выросла

Илья Смирнов
, журналист
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Город Нарва и его жители.
Город Нарва и его жители. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Граждан Эстонии среди зарегистрированных жителей Нарвы за двадцать лет стало побольше, но все еще меньше половины.

По состоянию на начало 2024 года среди зарегистрированных жителей Нарвы доля граждан РФ составила 34%, как сообщило Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Нарвской городской канцелярии.

Для сравнения: двадцать лет назад, то есть в 2004 году, российских граждан проживало в эстонском приграничном городе 29% от всего местного населения, как утверждает все та же городская канцелярия.

Доля граждан Эстонии в нарвском населении тоже выросла за два десятилетия: с 39% до 49%.

На начало 2024 года, как уточнили Нарвской городской канцелярии, больше всего граждан Эстонии среди несовершеннолетних нарвитян (77% от всех несовершеннолетних жителей города), тогда как среди взрослых всех возрастов их ощутимо меньше (44%).

Меньше стала за двадцать лет доля нарвитян без определенного гражданства: 25% против 13%.

В абсолютных цифрах число зарегистрированных в Нарве жителей снизилось на четверть - с 69730 в 2004 году до 52880 в самом начале 2024 года.

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Ключевые слова

Нарва
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