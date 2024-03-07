В Нарве огонь унес жизнь человека

В Центр тревоги 7 марта в 19.08 поступил вызов: в Нарве на улице Йыэсуу горит хозяйственная постройка. Немедленно выехали спасательные команды из самой Нарвы, а также соседнего города Нарва-Йыэсуу, как потом рассказали в Идаском спасательном центре.

Пожарные по прибытии на место сразу вошли в горевшее и задымленное здание и приступили к тушению. Распространение огня им удалось ограничить в 19.22, а спустя еще 14 минут внутри был обнаружен погибший человек.

Причину возникновения пожара и прочие обстоятельства присшествия еще предстоит установить, добавили в Идаском спасательном центре.

Там же сообщили, что в текущем году в целом по Эстонии при пожарах погибли уже 17 человек.