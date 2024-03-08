Касса по безработице видит признаки улучшения ситуации на рынке труда

"Первые несколько месяцев показывают, что никаких серьезных неожиданностей не произошло. И Банк Эстонии, и некоторые экономические аналитики, напротив, сообщили о признаках улучшения ситуации", - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

"Я очень надеюсь, что на март придется пик безработицы, и в конце марта количество безработных начнет снижаться. Я очень на это надеюсь", - добавил Паавел, которого цитирует Rus.ERR.

Он отметил, что сезонные работы, которые начнутся в ближайшее время, также облегчат ситуацию. "В Пярну, например, уже ищут сотрудников. Требуются сотрудники в сфере услуг, в обрабатывающей промышленности и торговле. Эти небольшие признаки показывают, что ситуация улучшается, но сейчас нет причин для чрезмерного оптимизма", - добавил Паавел.