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Касса по безработице видит признаки улучшения ситуации на рынке труда

Северное побережье
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Глава Кассы по безработице Меэлис Паавел.
Глава Кассы по безработице Меэлис Паавел. Фото: Mihkel Maripuu

По оценке Кассы по безработице, о чем пишет новостной портал Rus.ERR, первые месяцы этого года показали, что ситуация на рынке труда в Эстонии оказалась лучше, чем ожидалось.

"Первые несколько месяцев показывают, что никаких серьезных неожиданностей не произошло. И Банк Эстонии, и некоторые экономические аналитики, напротив, сообщили о признаках улучшения ситуации", - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

"Я очень надеюсь, что на март придется пик безработицы, и в конце марта количество безработных начнет снижаться. Я очень на это надеюсь", - добавил Паавел, которого цитирует Rus.ERR.

Он отметил, что сезонные работы, которые начнутся в ближайшее время, также облегчат ситуацию. "В Пярну, например, уже ищут сотрудников. Требуются сотрудники в сфере услуг, в обрабатывающей промышленности и торговле. Эти небольшие признаки показывают, что ситуация улучшается, но сейчас нет причин для чрезмерного оптимизма", - добавил Паавел.

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