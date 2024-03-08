Почти сюрреализм: на парковой скамейке в Нарве много дней живет швед, который любит Путина, Россию, страстно добивается нарвских женщин и не хочет возвращаться в родное, но ненавистное королевство.
Шведский пациент: на уличной скамейке в Нарве живет иностранец, прославляющий Россию и проклинающий Запад
Дурная слава о безумном, как поговаривают, шведе шагает впереди него по Нарве, пока сам этот на вид тихий мужичок, отметивший в Нарве в феврале 52-летие, мирно сидит, укрыв колени пледом, или лежа дремлет среди своих сумок, рюкзаков и чемоданов. Сидит или дремлет уже давно, перезимовав так и встретив весну. Нарвские женщины судачат о том, как этот тип умеет домогаться, а в паре нарвских гостиниц он и вовсе в черном списке из-за бардака и непотребств, творимых в номерах.
Да, у Магнуса Карлссона когда-то были деньги на гостиницы. А также деньги на сносное поддержание своей жизнедеятельности и журналы для взрослых. С вульгарными фотографиями в руках он делал селфи и рассылал нарвским знакомым женского пола, к которым проявлял интерес. К сегодняшнему дню он, кажется, чуть подостыл в буквальном и переносном смысле этого слова.
Впрочем, никак не скажешь, что Магнус страдает от холода, голода, одиночества или плохого самочувствия. Он уже хорошо знает, где в Нарве можно сходить в туалет и побриться, где находится ночлежка. В ночлежке его тоже знают, примут и покормят. Мужчина иногда гуляет по Нарве, чтобы не сидеть все время и не окоченеть.
Магнус охотно поддерживает беседу на английском или шведском с прохожими, проявляющими внимание и сочувствие к мужчине, тем более что Магнус, сам того не зная, стал уже местной знаменитостью.
Оно и понятно, ведь, как и многие нарвитяне, господин Карлссон клеймит Запад, свое шведское королевство, Зеленского и влюблен в Россию, куда хотел бы перебраться. До границы с Россией от нарвской скамеечки Магнуса всего полкилометра. Но в вотчину Путина отчего-то Магнуса не пустили, хотя, казалось бы, такие беженцы с Запада становятся прекрасными подарками для московской пропаганды.
По рассказу самого мужчины, власти в форме эстонской полиции велели ему покинуть Эстонию до 30 марта.
Представитель полиции: "Он отказывается от предложений о помощи, а силком нельзя принудить"
Руководитель участковых Нарвского отделения полиции Кальмер ЯННО:
- Полиция действительно соприкасалась с этим мужчиной и главным образом потому, что местные люди выражали тревогу из-за живущего на улице человека. Мы выезжали на такие вызовы и сами, патрулируя по городу, общались с этим мужчиной и предлагали ему помощь. При встречах мы проверяли, чтобы все с ним было в порядке, предлагали разные варианты, как мужчина мог бы остановиться и проживать в Нарве более человеческим образом.
Мы увозили его также в приют, где тепло, можно поесть и находиться в более удобных условиях, но, к сожалению, мужчина долго там не держался - и опять возвращался на улицу.
Мы общались также с городским социальным депртаментом, чтобы сообща найти решение для ситуации, при котором мужчина получил бы теплый приют и место, где находиться. К сожалению, он отказывается от предложений о помощи, а силком нельзя принудить его к оседлой жизни в каком-нибудь месте. У мужчины самого отсутствуют к этому интерес и желание.
По касающимся благополучия этого мужчины вопросам мы общались также со своими шведскими коллегами, однако предлагаемые решения до сих пор были ему не по душе.
Бежал из Швеции поближе к России
Корреспонденты "Северного побережья" и "Postimees" c большим интересом поговорили с Магнусом Карлссоном, тем более что времени на разговоры у того явно предостаточно. Собеседник он оказался так себе: в рассуждениях уходит куда-то далеко, порой теряя связь с реальностью, так что некоторые сомнения насчет здравости его рассудка возникают. Но однозначно утверждать это в газете точно не стоит.
Господин Карлссон говорит, что находится в Эстонии дольше года. Он покинул Швецию, чтобы, дескать, остаться в живых, потому что там его мучали всю жизнь. "Шведское правительство, шведские госпитали - все они нацисты, а социальная демократия - это создатель фашизма", - негодует собеседник, восседающий на нарвской скамеечке, словно на трибуне.
Иногда кажется, что Магнусу не хватает вдобавок к теплому пледу еще протестного плаката, чтобы звучать и выглядеть убедительнее.
Магнус признается, что хочет создать семью, но не со шведкой, тем более что шведские женщины никогда не обращали на него внимания и его бойкотировали, как он говорит, по приказу правительства. "Я буду сидеть здесь до тех пор, пока какая-нибудь молодая и сексуальная женщина не пригласит меня к себе в комнату", - говорит он.
- В 2017 году я летал в Нидерланды, чтобы встретиться с проституткой, ведь у меня никогда не было отношений. Тогда меня начали мучить в Голландии. Это все работа Стефана Лёвина… - здесь собеседник, кажется, совсем утрачивает связь с реальностью, так что цитировать его далее было бы неделикатно.
Между прочими размышлениями Магнус сообщил, что Швеция остановила выплату ему пенсии, так что у него теперь нет денег. Он действительно должен покинуть Эстонию 30 марта по решению полиции. "Я никому не доверяю". "Я не хочу оставаться на вокзале, потому что там мафия может схватить меня и посадить на поезд, отправить меня куда угодно", - все это вкупе тревожит сознание господина Карлссона.
Неизбежно зашла речь и о Путине. Россию Магнус поддерживает, а ее так называемого президента считает честным человеком. "Особенно, если сравнивать его с нацистами", - добавляет шведский радикал.
- Я писал письма, чтобы получить помощь из России, общался с посольством в Таллинне. Я запросил визу, но эстонское правительство при помощи шведского правительства уничтожило это заявление. Эстония также является виноватой во всем, что со мной происходит, - негодует собеседник.
Репортеры возвращают господина Карлссона обратно к теме его ближайшего будущего и приближающейся даты 30 марта. Магнус припомнил, что мужчина в полиции предложил ему выбрать, куда отправиться из Эстонии - в любую страну в Европе. Предложили, например, в Молдову. "Но там слишком близко Украина, а Украина - мой враг. Желтый и синий, у этих стран много общего. Зеленский - это второй Гитлер, он восхваляет дьявола" - так себе доводы против поездки в теплый Кишинев.
- Я все еще надеюсь, что есть возможность остаться в Эстонии. Я вел себя очень дружелюбно, но все здесь меня ненавидят. В отеле "Ингер", в котором я жил, меня тоже мучили. Эстония возненавидела меня без какой-либо причины, кроме того, что их об этом попросила Швеция, - рефреном прозвучало из уст господина Карлссона.
Зарекомендовал себя в Нарве не с лучших сторон
"Северное побережье" без труда установило, что господин Магнус Карлссон шведского происхождения дурно зарекомендовал себя по меньшей мере в двух больших нарвских гостиницах. Последней была гостиница "Нарва", где мужчина провел одну февральскую ночь, после которой его номер пришел во временную негодность, а сам Карлссон тут же угодил в черный список. Одна из фотографий, иллюстрирующих эту статью, была сделана именно в ту ночь, а получила ее по электронной почте одна молодая нарвская дама к ее большому неудовольствию. Возможно, не одна она.
До этого Карлссон несколько месяцев проживал в нарвской гостинице "Ингер", покуда у него не закончились деньги. Там он запомнился разговорами про западных нацистов и любовь к России, а также странными просьбами, любвеобильностью и вульгарными письмами, содержание которых тут незачем публиковать.
После выселения 8 ноября из "Ингера" Магнус недолго обитал в той же гостинице в районе стойки регистрации и несколько дней подкармливался милостью администрации и персонала.
Когда время благотворительности в гостинице закончилось, к делу была подключена нарвская городская соцслужба, устроившая иноязычного шведа в ночлежный дом. Параллельно была проинформирована о происходящем и полиция, тем более что Карлссон в какие-то моменты может становиться орущим и пугающим собеседником, по крайней мере такое о нем говорят.
Социальные службы Нарвы тогда же поздней осенью оказали неотложную помощь Магнусу Карлссону. В ночлежном доме ему выделили отдельную комнату - и там он прожил довольно долго, но 23 февраля все же ушел. Как раз после этого случилась одна уже упомянутая выше ночь в гостинице "Нарва". Затем полиция снова возвращала Магнуса с улицы обратно в ночлежку, но свободолюбивый швед уже не мог без нарвской улицы с ее красивыми прогуливающимися девушками.
Нарвский социальный чиновник, насколько известно "Северному побережью", связывался с посольством Швеции, МИД Эстонии, полицией, медиками и коллегами из государственного соцдепартамента. После всех этих стараний констатирован неутешительный результат: никто и ничего поделать не может с господином Карлссоном, так как он сам хозяин своей судьбы и вправе находиться в Европе там, где пожелает. При этом все понимали или догадывались, что этот мерзнущий на зимней улице мужчина - немного не в себе.
- Мы со стороны города сделали все что могли, а удерживать человека насильно в ночлежном доме или где-либо еще мы не можем, - лаконично заключила директор Нарвского департамента социальной помощи Кристи Мюрк.
Похождения шведа Магнуса Карлссона продолжаются, и прямо сейчас он с большой вероятностью сидит на любимой скамейке в городском сквере на нарвской улице Александра Пушкина. "Северное побережье" продолжит наблюдать за развитием событий, не оставляя надежду, что компетентная помощь недопонятому в Нарве шведу с радикальными взглядами будет в итоге оказана.