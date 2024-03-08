Шведский пациент: на уличной скамейке в Нарве живет иностранец, прославляющий Россию и проклинающий Запад

Оно и понятно, ведь, как и многие нарвитяне, господин Карлссон клеймит Запад, свое шведское королевство, Зеленского и влюблен в Россию, куда хотел бы перебраться. До границы с Россией от нарвской скамеечки Магнуса всего полкилометра. Но в вотчину Путина отчего-то Магнуса не пустили, хотя, казалось бы, такие беженцы с Запада становятся прекрасными подарками для московской пропаганды.

Представитель полиции: "Он отказывается от предложений о помощи, а силком нельзя принудить"

Руководитель участковых Нарвского отделения полиции Кальмер ЯННО:

- Полиция действительно соприкасалась с этим мужчиной и главным образом потому, что местные люди выражали тревогу из-за живущего на улице человека. Мы выезжали на такие вызовы и сами, патрулируя по городу, общались с этим мужчиной и предлагали ему помощь. При встречах мы проверяли, чтобы все с ним было в порядке, предлагали разные варианты, как мужчина мог бы остановиться и проживать в Нарве более человеческим образом.

Мы увозили его также в приют, где тепло, можно поесть и находиться в более удобных условиях, но, к сожалению, мужчина долго там не держался - и опять возвращался на улицу.

Мы общались также с городским социальным депртаментом, чтобы сообща найти решение для ситуации, при котором мужчина получил бы теплый приют и место, где находиться. К сожалению, он отказывается от предложений о помощи, а силком нельзя принудить его к оседлой жизни в каком-нибудь месте. У мужчины самого отсутствуют к этому интерес и желание.

По касающимся благополучия этого мужчины вопросам мы общались также со своими шведскими коллегами, однако предлагаемые решения до сих пор были ему не по душе.