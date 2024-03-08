СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Утром в Женский день пьяный напал на женщину

Во время ссоры 44-летний мужчина накинулся на женщину. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

Семейные потасовки в Кохтла-Ярве

7 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве во время совместного распития спиртного произошла ссора между супругами и 46-летний мужчина ударил женщину. Полиция задержала драчуна.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Сыпрузе в Ахтме 36-летний мужчина ударил сожительницу. Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина скрылся.

Мужчина стал жертвой мошенника

В полицию обратился 35-летний мужчина, который пытался с помощью неизвестного человека перевести деньги своим близким за границу. Однако после осуществления перевода мужчина уже не смог связаться с владельцем счета и лишился своих денег. Ущерб составляет 2000 евро. Полиция выяснит обстоятельства мошенничества в рамках уголовного производства.