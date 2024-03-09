Сб, 9.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В деревне Варинурме половина питьевой воды утекает в землю

Кюлли Крийс
, журналист
Copy
Для расширения разреза "Põhja-Kiviõli" химпроизводство должно было построить в деревне Варинурме буровой колодец - это было одним из поставленных Сондаской волостью условий.
Для расширения разреза "Põhja-Kiviõli" химпроизводство должно было построить в деревне Варинурме буровой колодец - это было одним из поставленных Сондаской волостью условий. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская волость договорилась с "Kiviõli Keemiatööstus", что предприятие построит в деревне Варинурме в дополнение к уже сооруженной скважине насосную станцию, а затем передаст ее волости.

Проблемы с водой начались в деревне Варинурме полвека назад после закрытия шахты "Kiviõli", приведшего к высыханию тамошних неглубоких шахтных колодцев. Предприимчивые жители сами построили из доступных в то время материалов водопровод. Эти трубы в течение прошедших лет латали и участками заменяли - поначалу сами, позднее с помощью волости. Вода поступала в эти трубы с кивиылиского химпроизводства, называвшегося тогда "Kiviter".

Половина воды просачивается из труб в землю

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх