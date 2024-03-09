В деревне Варинурме половина питьевой воды утекает в землю

Проблемы с водой начались в деревне Варинурме полвека назад после закрытия шахты "Kiviõli", приведшего к высыханию тамошних неглубоких шахтных колодцев. Предприимчивые жители сами построили из доступных в то время материалов водопровод. Эти трубы в течение прошедших лет латали и участками заменяли - поначалу сами, позднее с помощью волости. Вода поступала в эти трубы с кивиылиского химпроизводства, называвшегося тогда "Kiviter".