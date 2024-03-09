Такой заголовок придуман не мной, его прислал мне один из родителей учеников тойлаской школы.
Аннеки Теэлахк: Какое школьное здание лучше - новая основная школа или старая гимназия?
У меня связано много личных воспоминаний с Тойлаской гимназией. Это мое первое место работы. Тойласкую гимназию закончили мои дочь и сын. После окончания основной школы они, правда, подумывали о возможности продолжить учебу в другом месте, но в конце концов решили все-таки продолжить учебу в Тойла. Оба поступили в Тартуский университет и на сегодня уже давно его закончили.
Оба неоднократно говорили мне, что им следовало бы после основной школы поехать в гимназию в другой город. Тогда они раньше бы повзрослели и смогли уже в гимназии подготовиться к академической учебе. На их мнение я опиралась также, когда вместе с единомышленниками баллотировалась по списку Партии реформ в Тойлаское волостное собрание.
У нас с командой проходили довольно серьезные дебаты о том, каким мы хотим видеть будущее Тойлаской волости. Мы озаглавили свою программу "Paremini hoitud Toila vald" ("Лучше сберегаемая Тойлаская волость"). В ее подтеме "Открыта для детей и молодежи" мы написали среди прочего, что поддерживаем открытую дискуссию во имя упорядочения волостного образовательного ландшафта, а также удобную и продуманную логистику для гимназической учебы в Кохтла-Ярве и Йыхви.
Около года назад начались прения на тему организации образовательной жизни в Тойлаской волости, в том числе будущего Тойлаской гимназии (поводом для обсуждений стало предложение государства построить новое школьное здание, условием для которого было закрытие гимназической ступени. - Ред.). Состоялось несколько собраний. Я старалась участвовать в большинстве из них. Дискуссии были жаркие, и казалось, что вся наша община единодушно хочет, чтобы гимназия действовала по-прежнему и на тех же условиях, как это было до сих пор.
Я тоже на одном собрании сказала, что хотя и считаю нужным поддержать идею сильной основной школы, однако обязательно надо прислушаться и к мнению общины. Казалось, будто община очень единодушна, и люди тоже громко выражали такое мнение.
В то же время мне начали писать и звонить родители, которые придерживались противоположного мнения. Я спрашивала, почему они сами не берут слово. Они говорили, что желают анонимности, так как боятся громогласных нападок и осуждения со стороны общины, а также школьных издевок.
У меня эти письма хранились в почтовом ящике два-три месяца. На прошлой неделе мне снова начали звонить и писать. Авторы хотели, чтобы я выразила их мнение, не называя их имен. И вот я здесь это делаю.
"Окончательный выбор в пользу старого или нового школьного здания зависит, конечно, от индивидуальных предпочтений и потребностей каждого человека".
"Новое школьное здание предложит лучшие возможности и удобства, такие как современные учебные пособия и хорошо оснащенные учебные классы. Инфраструктура и технологические решения нового школьного здания могут создать более привлекательную учебную среду, а также содействовать интерактивным и инклюзивным методам обучения.
Кроме того, новое школьное здание, вероятно, сможет обеспечить лучшую атмосферу, будучи более чистым, приличным и новым. Качественный внутренний климат и хорошая звукоизоляция позволят создать более спокойную учебную среду, что позволит учащимся лучше сосредоточиться на учебе".
"Старое школьное здание ассоциируется с ностальгией или традициями, особенно если школа имеет многолетнюю историю или является старым зданием с уникальной архитектурой. Старое школьное здание имеет эмоциональную ценность и является частью местной истории и идентитета".
"Казалось, что вся наша община единодушна в том, чтобы гимназия сохранилась. В то же время мне начали писать и звонить родители, которые придерживались противоположного мнения".
Аннеки Теэлахк, председатель попечительского совета Тойлаской гимназии и член Тойлаского волостного собрания, Партия реформ
"Дети, как обычно, сделали бы свой выбор в пользу нового школьного здания, ведь у детей отсутствует историческая связь со старым школьным зданием. По-другому могут отвечать дети, которые хотят понравиться опросчику или которые никогда в жизни не бывали ни в одном новом школьном здании".
"Здание школы очень важно, но еще важнее его содержание, которое создается внутри школы. Новое школьное здание, в котором учтено все самое современное, обеспечит возможность создать иное содержание и пригласить на работу новых молодых учителей".
"Я как родитель жду от школы качественного образования. Я подразумеваю под этим среди прочего разнообразную, предлагающую возможности выбора учебную программу, поддерживающую развитие знаний, умений и компетенции; активно вовлекающий родителей и общину процесс образования, например, сотрудничество с родителями и ориентированную на общину учебную программу, а также поддерживающую современные учебные процессы инфраструктуру (помещения классов, библиотека, лаборатории и т.д.)"
"Владельцу школы при выборе между новым и старым школьным зданием надо учесть, что волость наряду с оказанием образовательных услуг обязана также гарантировать функционирование других областей жизни населения. И тут в игру вступает волостной бюджет, который имеет границы и разумного использования которого ждет каждый житель волости. Чем оптимальнее будут вышеупомянутые расходы волости, тем больше останется средств на развитие других услуг и сфер, что тоже является обязанностью волости".
"Увеличение расходов на энергию осенью 2022 года создало в волости ситуацию, когда для того, чтобы школы и детсады могли функционировать, не доводя волость до банкротства, в волости пришлось закрыть большинство предоставляющих другие услуги зданий. Это была экстренная ситуация, и это ненормальная ситуация".
"Административные расходы на здание Тойлаской гимназии растут из-за увеличения цен и амортизации здания (в нынешнем здании школы во время родительских собраний в большом зале приходится сидеть в куртках, так как там холодно). Может ли в дальнейшем стать обычным делом такое, что открыты будут школы и детсады, а остальная деятельность будет поставлена на паузу? Хотят ли жители нашей волости этого?"
"Население волости стареет, и, исходя из этого, расходы волости начинают уменьшаться, а потребность в социальных услугах - расти".
"Статистика говорит, что в Тойлаской волости рождаемость падает. Если детей в нашей волости не будет, то кто станет учиться в гимназической части? Зачем мы будем держать гимназическую часть открытой ради учеников из других волостей, не поступивших в другие гимназии, или ради учителей? Сколько учеников должно быть в гимназии, чтобы волость могла закрыть ее? Очевидно, ни одного. Сейчас складывается впечатление, будто школа необходима больше учителям, ведь в школе учителя проводят среди учеников разъяснительную работу о том, что произойдет, если закроют гимназию".
"Я понимаю, что неизвестность царит в первую очередь среди персонала школы, ведь сейчас кажется, что сопротивление общины новой основной школе координируют из школы (с привлечением семей и друзей)".
"Я понимаю, что учителя Тойлаской гимназии страдают от неизвестности, что будет с ними в 2029 году, если волость примет предложение Министерства образования и науки о строительстве новой основной школы".
"Так как зарплата учителей в Тойлаской гимназии сейчас входит в Эстонии в топ-3, то предполагаю, что речь идет об очень хороших учителях, у которых не возникнет никаких проблем с поиском новой работы, особенно в Ида-Вирумаа".