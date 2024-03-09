Аннеки Теэлахк: Какое школьное здание лучше - новая основная школа или старая гимназия?

У меня связано много личных воспоминаний с Тойлаской гимназией. Это мое первое место работы. Тойласкую гимназию закончили мои дочь и сын. После окончания основной школы они, правда, подумывали о возможности продолжить учебу в другом месте, но в конце концов решили все-таки продолжить учебу в Тойла. Оба поступили в Тартуский университет и на сегодня уже давно его закончили.

Оба неоднократно говорили мне, что им следовало бы после основной школы поехать в гимназию в другой город. Тогда они раньше бы повзрослели и смогли уже в гимназии подготовиться к академической учебе. На их мнение я опиралась также, когда вместе с единомышленниками баллотировалась по списку Партии реформ в Тойлаское волостное собрание.

У нас с командой проходили довольно серьезные дебаты о том, каким мы хотим видеть будущее Тойлаской волости. Мы озаглавили свою программу "Paremini hoitud Toila vald" ("Лучше сберегаемая Тойлаская волость"). В ее подтеме "Открыта для детей и молодежи" мы написали среди прочего, что поддерживаем открытую дискуссию во имя упорядочения волостного образовательного ландшафта, а также удобную и продуманную логистику для гимназической учебы в Кохтла-Ярве и Йыхви.