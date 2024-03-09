Повторное использование - это не только продажа бывших в употреблении приличных вещей, но и поиск применения для вещей менее приличных.
Для чего нужна кивиылиская барахолка
- В наши задачи входит развивающая повторное использование и цикличную экономику деятельность, помогающая уменьшить в Люганузеской волости возникновение отходов и развивающая сберегающий образ жизни. Повторное использование и починка вещей должны стать более доступными и привычными для людей.
- Своей деятельностью мы хотим уменьшить объемы поступающих на станцию отходов вещей и побудить людей уже в момент покупки делать сберегающий окружающую среду выбор.
- Мы с благотворительной целью собираем у жителей волости лишние вещи, чтобы отправить их в повторное использование - в продажу, предназначенную для поддержки деятельности НКО, или на переделку в рамках разных проектов рукоделия.