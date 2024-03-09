Повторное использование - это не только продажа бывших в употреблении приличных вещей, но и поиск применения для вещей менее приличных.

- Повторное использование и благотворительность уже много лет мне были по душе, - говорит Кристина Таммиксаар, второй год занимающаяся в Кивиыли магазином подержанных вещей и комнатой-мастерской рукоделия.