Повторное использование - это не только продажа бывших в употреблении приличных вещей, но и поиск применения для вещей менее приличных.

Для чего нужна кивиылиская барахолка

  • В наши задачи входит развивающая повторное использование и цикличную экономику деятельность, помогающая уменьшить в Люганузеской волости возникновение отходов и развивающая сберегающий образ жизни. Повторное использование и починка вещей должны стать более доступными и привычными для людей.
  • Своей деятельностью мы хотим уменьшить объемы поступающих на станцию отходов вещей и побудить людей уже в момент покупки делать сберегающий окружающую среду выбор.
  • Мы с благотворительной целью собираем у жителей волости лишние вещи, чтобы отправить их в повторное использование - в продажу, предназначенную для поддержки деятельности НКО, или на переделку в рамках разных проектов рукоделия.

- Повторное использование и благотворительность уже много лет мне были по душе, - говорит Кристина Таммиксаар, второй год занимающаяся в Кивиыли магазином подержанных вещей и комнатой-мастерской рукоделия.

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