ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неловкая история с надбавкой к зарплате учителей

Когда речь идет о надбавке к зарплате, предполагается, что она будет выплачиваться ежемесячно вместе с зарплатой, но этого не происходит, поскольку бюрократические препоны задерживали выплату надбавки как осенью прошлого года, так и сейчас, в начале года. Нельзя считать нормальной ситуацию, когда государство выплачивает учителям зарплату за январь в апреле. Но так оно и есть, и, что интересно, министерство не хочет прямо признать, что в системе есть изъян, а пытается переложить ответственность на самоуправления, которые якобы предоставляют неточные данные.

Самоуправления с этим не согласны, и действительно, ведь не ими придумана система, при которой спустя лишь несколько месяцев, в новом году, снова проверяли всех ида-вируских учителей, претендующих на зарплатную поддержку. Для этого самоуправления должны были подать документы до 14 февраля. Таким образом, задержка платежей была уже запрограммирована министерством и никак не может быть виной муниципалитетов.

Нельзя не согласиться с чиновниками в том, что необходимо проверить, соответствуют ли всем необходимым условиям учителя, для которых муниципалитеты запрашивают надбавку к зарплате. В конце концов, это деньги налогоплательщиков, и министерство утверждает, что в ходе проверки было-таки выявлено немало учителей, не имеющих права на надбавку. Но это не должно происходить за счет зарплат других учителей. Досадно и несправедливо, что нашим учителям приходится по нескольку месяцев ждать зарплаты от государства. Это не оправдывается и тем, что речь идет о надбавке к зарплате - она все же выплачивается за выполненную работу.