Любовь Валге - актриса, сыгравшая десятки ролей в санкт-петербургском Театре на Литейном, киноактриса, родом из Кохтла-Ярве. Здесь начиналась ее театральная карьера - первые шаги на сцене она сделала в любительском театре "Поиск", который работал при Кохтла-Ярвеском центре культуры. Закончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, более двадцати лет служила в Театре на Литейном. Неоднократно приезжала в родные края со спектаклями, а в этом году организовала и собственный проект - цикл литературных встреч, во время которых знакомит земляков с неизвестными или малоизвестными произведениями.
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Актриса Любовь Валге: "Литературные чтения - это как рисунки словом"
- Огромное количество пьес пишется для театральных фестивалей, это документальная новая драма, которая языком современности отражает нынешнюю реальность, - предваряет Любовь начало разговора в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки. - В год появляется больше ста новых пьес, комиссия отбирает лучшие, и только некоторые видят постановочную жизнь, пройдя через режиссерскую концепцию. Часто их показывают на фестивале один раз... Все остальные убираются в стол и больше никогда не достаются. Моя цель - достать эти пьесы и читать, познакомить слушателей с языком новой драмы. Назвала это литературной гостиной, или моноспектакли в формате литературной живописи.