Актриса Любовь Валге: "Литературные чтения - это как рисунки словом"

- Огромное количество пьес пишется для театральных фестивалей, это документальная новая драма, которая языком современности отражает нынешнюю реальность, - предваряет Любовь начало разговора в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки. - В год появляется больше ста новых пьес, комиссия отбирает лучшие, и только некоторые видят постановочную жизнь, пройдя через режиссерскую концепцию. Часто их показывают на фестивале один раз... Все остальные убираются в стол и больше никогда не достаются. Моя цель - достать эти пьесы и читать, познакомить слушателей с языком новой драмы. Назвала это литературной гостиной, или моноспектакли в формате литературной живописи.