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Самоуправления: в путанице с зарплатами ида-вируских учителей виновата громоздкая система

Эрик Калда
, журналист
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Директор принадлежащих государству Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школы и Нарвской Ваналиннаской основной школы Ирэне Кяосаар сказала, что она рискнула и выплатила учителям надбавку к зарплате как за январь, так и за февраль, поскольку у них, по сравнению с прошлым годом, изменений среди работников почти не было. На снимке: недавно построенные Нарвская эстонская гимназия и эстонская основная школа.
Директор принадлежащих государству Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школы и Нарвской Ваналиннаской основной школы Ирэне Кяосаар сказала, что она рискнула и выплатила учителям надбавку к зарплате как за январь, так и за февраль, поскольку у них, по сравнению с прошлым годом, изменений среди работников почти не было. На снимке: недавно построенные Нарвская эстонская гимназия и эстонская основная школа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Эстонский союз городов и волостей написал в обращении к Министерству образования и науки по поводу задержки выплаты ида-вируским учителям надбавки к зарплате, что нет оснований обвинять в сложившейся ситуации самоуправления, а виновата в ней громоздкая система.

- Подчеркиваем, что выплата надбавки к зарплате преподающим в Ида-Вирумаа на эстонском языке учителям опять затянулась, как и осенью 2023 года. Мы читаем в СМИ, что причиной опоздания является, мол, то, что самоуправления не подали сразу же корректные ходатайства вместе с необходимыми данными и не успели собрать все необходимые дополнительные данные настолько быстро, чтобы выплаты можно было осуществить уже в марте, - отметил Ян Трей, замдиректора Эстонского союза городов и волостей (ELVL).

Система - громоздкая

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