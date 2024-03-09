Самоуправления: в путанице с зарплатами ида-вируских учителей виновата громоздкая система

- Подчеркиваем, что выплата надбавки к зарплате преподающим в Ида-Вирумаа на эстонском языке учителям опять затянулась, как и осенью 2023 года. Мы читаем в СМИ, что причиной опоздания является, мол, то, что самоуправления не подали сразу же корректные ходатайства вместе с необходимыми данными и не успели собрать все необходимые дополнительные данные настолько быстро, чтобы выплаты можно было осуществить уже в марте, - отметил Ян Трей, замдиректора Эстонского союза городов и волостей (ELVL).