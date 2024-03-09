Министр отобрал шесть проектов самоуправлений Ида-Вирумаа, которые могут претендовать на финансирование из 15-миллионного "котла"

По словам Калласа, были отобраны проекты, которые помогут муниципалитетам лучше адаптироваться к последствиям достижения Эстонией климатических целей, сделать общественную инфраструктуру более энергоэффективной и сэкономить на постоянных затратах, связанных с управлением зданиями. "Например, городская управа Нарва-Йыэсуу планирует за счет поддержки построить на месте ветхого здания детского сада новое, рассчитанное на четыре группы здание класса энергоэффективности "А". Новое здание будет энергоэффективным, с хорошей доступностью как для детей, так и для родителей, и позволит внедрять инновационные методы обучения с современной аудиторной программой, - сказал министр регионального развития. - Другой пример: волость Тойла планирует построить современный общинный центр в поселке Вока. Старое здание с неразумно большой площадью будет снесено, а на его месте возведут новый общинный дом с библиотечными помещениями, залом для проведения мероприятий и комнатами для обществ".