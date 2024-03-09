Министр регионального развития Мадис Каллас утвердил план инвестиций в местные самоуправления из фонда справедливого перехода, в который вошли шесть проектов из основного списка, на реализацию которых фонд может выделить в общем 15 миллионов евро.
Министр отобрал шесть проектов самоуправлений Ида-Вирумаа, которые могут претендовать на финансирование из 15-миллионного "котла"
Отобранные проекты самоуправлений Ида-Вирумаа
- Строительство нового детского сада в городе Нарва-Йыэсуу
- Обслуживающий центр в волости Алутагузе
- Модернизация общинного центра в поселке Вока
- Полная реконструкция детского сада "Punamütsike" в Кохтла-Ярве
- Создание услуги дневного ухода в новом доме престарелых в Нарве
- Реконструкция здания Силламяэской музыкальной школы и центра молодежи и интересов "Улей"
Проект, внесенный в резервный список
- Оптимизация здания Йыхвиского социального дома
По словам Калласа, были отобраны проекты, которые помогут муниципалитетам лучше адаптироваться к последствиям достижения Эстонией климатических целей, сделать общественную инфраструктуру более энергоэффективной и сэкономить на постоянных затратах, связанных с управлением зданиями. "Например, городская управа Нарва-Йыэсуу планирует за счет поддержки построить на месте ветхого здания детского сада новое, рассчитанное на четыре группы здание класса энергоэффективности "А". Новое здание будет энергоэффективным, с хорошей доступностью как для детей, так и для родителей, и позволит внедрять инновационные методы обучения с современной аудиторной программой, - сказал министр регионального развития. - Другой пример: волость Тойла планирует построить современный общинный центр в поселке Вока. Старое здание с неразумно большой площадью будет снесено, а на его месте возведут новый общинный дом с библиотечными помещениями, залом для проведения мероприятий и комнатами для обществ".
Проект волости Йыхви по модернизации социального дома стал первым "запасным игроком". Возможность получить деньги появится только в том случае, если один из шести проектов сорвется или если на шесть проектов потратят меньше 15 миллионов евро.
Проекты, включенные в план, дают право подать заявку на получение поддержки в рамках этой меры. Владельцы проектов, включенных в инвестиционный план, должны представить подробное ходатайство до 30 апреля. Окончательное решение о том, кто получит деньги и останется ли кто-то без финансирования, Государственный центр опорных услуг примет летом. Работы, запланированные за счет средств поддержки, должны быть завершены не позднее апреля 2026 года.