ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Андрус Дурейко

И похоже, что становится все сложнее. Завидовать руководителю "Eesti Energia", несмотря на его высокую зарплату, не стоит, так как ему приходится искать равновесие между сильно противоречащими друг другу желаниями и постоянно находиться "под огнем". От "Eesti Energia" ждут надежности снабжения, дешевой электроэнергии, множества рабочих мест с хорошей зарплатой и уменьшения экологического следа до нулевого, а вдобавок ко всему государство хочет получать как можно больше налогового дохода и в качестве владельца иметь изрядную прибыль.

На этой неделе ему пришлось объяснять ошеломляющую новость о том, что "Eesti Energia" списал "в трубу" 628 миллионов из стоимости сланцевых электростанций, что ввело в убыток весь концерн, до сих пор десятки лет являвшийся хорошей дойной коровой для государства.

Дурейко вместе с его командой придется найти ответ на вопрос, как повысить свою конкурентоспособность в ситуации, когда некоторые политические решения, такие как торговля квотами, позволяют сланцевым заводам зарабатывать деньги лишь немного дней в году? Найти решения очень важно также для всего Ида-Вирумаа.