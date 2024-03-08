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Два депутата вернулись в горсобрание Кохтла-Ярве

Северное побережье
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В зале Кохтла-Ярвеского горсобрания.
В зале Кохтла-Ярвеского горсобрания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Светлана Короткова и Заур Аббасов восстановили свои депутатские полномочия в городском собрании Кохтла-Ярве, информирует новостной портал Rus.ERR.

В связи с их возвращением ряды горсобрания пришлось покинуть замещавшим депутатам Раисе Баженовой и Иветте Саккарт.

Баженова и Саккарт входили в горсобрании в состав фракции Центристской партии. Светлана Короткова, являющаяся членом Центристской партии, также вошла в состав фракции, а вот беспартийный Заур Аббасов, попавший в горсобрание в списке центристов, стал внефракционным депутатом, отмечает Rus.ERR.

Таким образом состав фракции центристов уменьшился с 9 до 8 человек. Всего же в Кохтла-Ярвеском горсобрании 25 депутатов.

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Кохтла-Ярве
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