Два депутата вернулись в горсобрание Кохтла-Ярве

В связи с их возвращением ряды горсобрания пришлось покинуть замещавшим депутатам Раисе Баженовой и Иветте Саккарт.

Баженова и Саккарт входили в горсобрании в состав фракции Центристской партии. Светлана Короткова, являющаяся членом Центристской партии, также вошла в состав фракции, а вот беспартийный Заур Аббасов, попавший в горсобрание в списке центристов, стал внефракционным депутатом, отмечает Rus.ERR.

Таким образом состав фракции центристов уменьшился с 9 до 8 человек. Всего же в Кохтла-Ярвеском горсобрании 25 депутатов.