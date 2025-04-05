Попытка дать новую жизнь "Красной Шапочке" в Кохтла-Ярве увязла в судебной тяжбе

Из-за судебной тяжбы, возникшей в ходе тендера на строительство, под угрозой оказалась полная реновация детского сада "Красная Шапочка", находящегося в Ахтмеской городской части, а город Кохтла-Ярве может потерять почти 3,1 миллиона евро, выделенных на эти цели из фонда справедливого перехода.
Выделение необходимых средств для того, чтобы дать новую жизнь 43-летнему зданию "Красной Шапочки", стало одним из первых крупных решений фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Масштабный ремонт должен, среди прочего, повысить энергоэффективность здания детского сада, сократить расходы на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы, а также расширить использование возобновляемых источников энергии.