Попытка дать новую жизнь "Красной Шапочке" в Кохтла-Ярве увязла в судебной тяжбе

Детский сад "Красная Шапочка", расположенный на улице Малева в Ахтмеской городской части, был построен в начале 1980-х годов. Удастся ли его модернизировать при поддержке трех миллионов евро из фонда справедливого перехода, зависит от того, насколько быстро будет решен судебный спор, возникший из-за решений, принятых в ходе тендера на строительство.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik