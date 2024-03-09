Жестокого убийцу из Кохтла-Ярве решили не выпускать из тюрьмы досрочно

Тюрьма и прокуратура не поддержали досрочное освобождение 61-летнего Владимира Удина, как сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих, но она добавила, что такое судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Согласно обвинению, 26 марта 2011 года Удин до смерти избил соседку в Кохтла-Ярве. Пьяный мужчина на лестнице многоквартирного дома попросил у соседки денег, которые та отказался ему дать. Удин напал на женщину и избивал ее руками и ногами, пока та не упала с серьезными травмами. Затем мужчина затащил потерпевшую в свою квартиру и продолжил избивать ее там. В итоге мужчина перерезал пожилой женщине горло, но судмедэксперты установили, что она к тому времени уже была мертва.