Выход на лед пограничных водоемов с субботы закрыт почти повсеместно. Только на Чудском озере лед все еще достаточно крепок для передвижения по нему как пешком, так и на транспорте.
Выход на лед Чудского озера все еще открыт
В связи с ухудшением ледовых условий с 9 марта запрещен выход на лед всех небольших пограничных водоемов. Таким образом будет запрещено находиться на льду Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина, как сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Ледовые условия Чудского озера по-прежнему хорошие, и туда разрешен выход как пешком, так и на вездеходах.
Карта ледовых условий Чудских озер доступна ЗДЕСЬ.