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Выход на лед Чудского озера все еще открыт

Северное побережье
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Чудское озеро зимой.
Чудское озеро зимой. Фото: Erik Kalda

Выход на лед пограничных водоемов с субботы закрыт почти повсеместно. Только на Чудском озере лед все еще достаточно крепок для передвижения по нему как пешком, так и на транспорте.

В связи с ухудшением ледовых условий с 9 марта запрещен выход на лед всех небольших пограничных водоемов. Таким образом будет запрещено находиться на льду Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина, как сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Ледовые условия Чудского озера по-прежнему хорошие, и туда разрешен выход как пешком, так и на вездеходах.

Карта ледовых условий Чудских озер доступна ЗДЕСЬ.

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