В Нарве молодые люди устроили световое шоу на границе Эстонии и России, подсветив здание генконсульства РФ и мост через пограничную реку лозунгами в поддержку Украины, передает Rus.Postimees.
Активисты выступили в Нарве в поддержку Украины и против России
С помощью проектора молодые активисты направили на закрытое Генконсульство РФ в Нарве изображения с политическими лозунгами и гербом Украины.
Помимо этого, как рассказывает Rus.Postimees, молодые люди заменили табличку консульства России на свою, указав, что в этом здании работали лишь «военные преступники и насильники».
Активисты также сделали видео-проекцию под мостом через Нарову.