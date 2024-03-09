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Активисты выступили в Нарве в поддержку Украины и против России

Северное побережье
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Активисты осветили закрытое генконсульство РФ политическими лозунгами и гербом Украины.
Активисты осветили закрытое генконсульство РФ политическими лозунгами и гербом Украины. Фото: Фото читателя.

В Нарве молодые люди устроили световое шоу на границе Эстонии и России, подсветив здание генконсульства РФ и мост через пограничную реку лозунгами в поддержку Украины, передает Rus.Postimees.

С помощью проектора молодые активисты направили на закрытое Генконсульство РФ в Нарве изображения с политическими лозунгами и гербом Украины.

Помимо этого, как рассказывает Rus.Postimees, молодые люди заменили табличку консульства России на свою, указав, что в этом здании работали лишь «военные преступники и насильники».

Активисты также сделали видео-проекцию под мостом через Нарову.

Изображение, сделанное активистами под мостом в Нарве.
Изображение, сделанное активистами под мостом в Нарве. Фото: личный архив
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Нарва
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