СТАТИСТИКА ⟩ Число зимних туристов в Эстонии немного снизилось

По данным Департамента статистики, в январе 2024 года в предприятиях по размещению в Эстонии остановилось около 194000 туристов, что на 1% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Как уточнила ведущий аналитик Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в январе в предприятиях по размещению остановилось более 83000 зарубежных и около 111000 местных туристов.

- По сравнению с январем прошлого года зарубежных туристов было на 1% больше, но все же на 35% меньше, чем непосредственно перед кризисом в январе 2020 года. Количество зарубежных туристов в предприятиях по размещению было сопоставимо с январем 2011 года. Количество местных туристов было на 3% ниже рекордного показателя в январе прошлого года, - рассказала Лаурмаа.

Больше всего туристов прибыло в январе из Финляндии (более 24000 человек) и Латвии (около 16000). Туристов из Финляндии в предприятиях по размещению остановилось на 17% меньше, чем в январе прошлого года, в то же время туристов из Латвии было на 14% больше.

Из зарубежных туристов 77% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды.

Зарубежные туристы провели в Эстонии в общей сложности более 169000 ночей.

Из местных туристов 71% отметили целью своей поездки отдых, 20% - работу. Более всего, а именно 33% местных туристов, остановилось в Харьюском уезде, Пярнуский и Тартуский уезд выбрало по 12% местных туристов и Ида-Вируский уезд - 11%.

В предприятиях по размещению Эстонии они провели в общей сложности около 185000 ночей.

В январе свои услуги туристам в Эстонии предлагало 901 предприятие по размещению. В распоряжении гостей было 21000 номеров и 47000 койко-мест, заполнены были 34% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 43 евро в сутки, что на 1 евро дешевле, чем в январе 2023 года, однако на 8 евро дороже, чем перед кризисом в январе 2020 года.

В Ляэне-Вируском и Тартуском уездах стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 48 евро, в Харьюском уезде - 46 евро, в Ида-Вируском - 43 евро в сутки.