Подростки 15-18 лет могут бесплатно вакцинироваться против ВПЧ

"В Эстонии до сих пор бесплатно вакцинировались только девочки в возрасте 12-14 лет. Однако предыдущая практика вакцинации девочек показала, что интерес к вакцинации в семье часто возникает только когда ребенку исполняется 15-16 лет и вакцинация становится платной, - говорит член комиссии по иммунопрофилактике, семейный врач доктор Пирет Роспу. - Теперь целевые группы для бесплатной вакцинации расширены, и новую возможность получают также 15-18-летние, которые ранее не были вакцинированы. Тем не менее, мы рекомендуем не откладывать вакцинацию и делать ее как можно раньше, так как вакцинация в более молодом возрасте более эффективна и обеспечивает долгосрочную защиту".