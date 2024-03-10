С этого года все мальчики и девочки в возрасте 15-18 лет, которые ранее не были вакцинированы, смогут бесплатно прививаться против ВПЧ, или вируса папилломы человека, наряду с 12-14-летними мальчиками и девочками. Как сообщает Департамент здоровья, для вакцинации несовершеннолетних необходимо согласие родителей, лица же старше 18 лет могут самостоятельно принимать решение о вакцинации.
Подростки 15-18 лет могут бесплатно вакцинироваться против ВПЧ
"В Эстонии до сих пор бесплатно вакцинировались только девочки в возрасте 12-14 лет. Однако предыдущая практика вакцинации девочек показала, что интерес к вакцинации в семье часто возникает только когда ребенку исполняется 15-16 лет и вакцинация становится платной, - говорит член комиссии по иммунопрофилактике, семейный врач доктор Пирет Роспу. - Теперь целевые группы для бесплатной вакцинации расширены, и новую возможность получают также 15-18-летние, которые ранее не были вакцинированы. Тем не менее, мы рекомендуем не откладывать вакцинацию и делать ее как можно раньше, так как вакцинация в более молодом возрасте более эффективна и обеспечивает долгосрочную защиту".
Департамент здоровья напоминает, что ВПЧ угрожает как мужчинам, так и женщинам. В Эстонии ежегодно диагностируется более 300 новых случаев рака, вызванного ВПЧ, а также около 3200 предраковых состояний и 1100 случаев генитальных бородавок, вызванных ВПЧ. Наиболее часто диагностируется рак шейки матки, вызванный ВПЧ, за ним следует рак полости рта и горла, который чаще встречается у мужчин.
"ВПЧ - это очень широко распространенный вирус в Эстонии. Лечения против него нет, поэтому вакцинация - единственный эффективный способ защитить себя от заражения и возможного развития рака, - говорит Пирет Роспу. - На сегодняшний день различные научные исследования подтвердили, что вакцина против ВПЧ безопасна и очень эффективна. Вакцинация может предотвратить более 90% заболеваний, вызванных ВПЧ. Исследования подтверждают, что при достаточном охвате возможно значительное снижение распространения вируса, вызывающего рак, во всем населении".
По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в Эстонии охват вакцинацией против ВПЧ в разных возрастных группах различен, но за последние годы быстро вырос. "В настоящее время средний охват целевой группы для бесплатной вакцинации против ВПЧ составляет более 60%. Исходя из научной литературы и опыта других стран, возможно достичь значительного снижения распространения вируса и заболеваемости раком населении при охвате не менее 80 процентов", - говорит Мари-Анне Хярма.
Вакцинация против ВПЧ обычно проводится в школах. Школьная медсестра информирует о возможности вакцинации и запрашивает на это согласие родителей. В обоснованных случаях возможна вакцинация у семейного врача. Для вакцинации несовершеннолетних в школе необходимо согласие родителей, но в медицинском центре вакцинацию можно проводить, исходя из способности подростка к осмысленному решению. Лица старше 18 лет могут решать о вакцинации самостоятельно.
Дополнительную информацию о вакцинации против ВПЧ можно получить у школьной медсестры или прочитать на веб-сайте: www.vaktsineeri.ee/hpv