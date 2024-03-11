Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве 14-летнюю Александру

Родственники сообщили, что 14-летняя Александра вышла из дома в Кохтла-Ярве вечером 8 марта около 21 часа. Помимо родного района девушка может передвигатся также в Таллинне или Нарве. Полиция проверила различные адреса в Кохтла-Ярве, Нарве и Таллинне, но пока не смогла найти девушку.

Александра худощавого телосложения, рост около 160 см. У нее короткие черные волосы. Когда она вышла из дома, она был одет в широкие черные брюки и белую толстовку с капюшоном.

Полиция просит всех, кто видел, как описанная девушка куда-то передвигалась или знает, где и с кем она может проводить время, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.