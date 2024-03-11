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Почему у жителей Ида-Вирумаа самые низкие по стране пенсии?

Северное побережье
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По состоянию на 1 января 2024 года средняя пенсия составляла в Эстонии 699,30 евро в месяц. Самой высокой она была в Харьюмаа - 739,76 евро, а самой низкой - в Ида-Вирумаа - 683,42 евро.

В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 66,43 евро, в Ида-Вирумаа - на 81,77 евро, по всей Эстонии рост составил 84,82 евро, выясняется из данных Департамента статистики.

Жители Ида-Вирумаа получали самые низкие пенсии и в прежние годы.

"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работали ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала Rus.ERR в отделе анализа и статистики Министерства социальных дел.

По состоянию на 1 января 2024 года в Эстонии проживал 325 681 пенсионер. Из них в Ида-Вируском уезде проживало 40 823. Большая часть пенсионеров или 310 202 человека - это пенсионеры по старости.

За год в Эстонии добавилось свыше 5100 новых пенсионеров.

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