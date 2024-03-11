Почему у жителей Ида-Вирумаа самые низкие по стране пенсии?

В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 66,43 евро, в Ида-Вирумаа - на 81,77 евро, по всей Эстонии рост составил 84,82 евро, выясняется из данных Департамента статистики.

"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работали ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала Rus.ERR в отделе анализа и статистики Министерства социальных дел.