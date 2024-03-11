По состоянию на 1 января 2024 года средняя пенсия составляла в Эстонии 699,30 евро в месяц. Самой высокой она была в Харьюмаа - 739,76 евро, а самой низкой - в Ида-Вирумаа - 683,42 евро.
Почему у жителей Ида-Вирумаа самые низкие по стране пенсии?
В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 66,43 евро, в Ида-Вирумаа - на 81,77 евро, по всей Эстонии рост составил 84,82 евро, выясняется из данных Департамента статистики.
Жители Ида-Вирумаа получали самые низкие пенсии и в прежние годы.
"Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работали ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии", - ранее комментировала Rus.ERR в отделе анализа и статистики Министерства социальных дел.
По состоянию на 1 января 2024 года в Эстонии проживал 325 681 пенсионер. Из них в Ида-Вируском уезде проживало 40 823. Большая часть пенсионеров или 310 202 человека - это пенсионеры по старости.
За год в Эстонии добавилось свыше 5100 новых пенсионеров.