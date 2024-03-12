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ОДИН ВОПРОС ⟩ Надо ли лишить избирательного права граждан РФ?

Северное побережье
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Яан Тоотс.
Яан Тоотс. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Эстонии активно обсуждается возможность временного лишения избирательного права на выборах в собрание местного самоуправления постоянно проживающих в Эстонии граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, развязавших и поддерживающих военную агрессию в Украине. Ближайшие местные выборы в Эстонии пройдут в октябре 2025 года.

Мэр Нарвы ЯАН ТООТС:

- Не надо этого делать. Это везде в мире так, что люди, живущие на своей территории, могут сказать свое слово на местных выборах. Все эти люди (граждане РФ и РБ) живут здесь многие годы - и они так и так жители Эстонии. Так что я считаю неразумным лишение их избирательного права - это ничего не даст, а только опять накрутит эмоции. Это неправильно. Государственная власть - это другое, конечно, но в своем городе или своей волости люди вправе сказать свое слово.

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