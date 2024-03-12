В преддверии Международного женского дня в Йыхвиской городской галерее открылась выставка, которую почти все гости называли "волшебной" - двадцать рукодельниц из разных городов Ида-Вирумаа представили свои творения, выполненные в разных техниках вышивания, доказав, что древнее искусство не только остается актуальным, но и продолжает развиваться.

Полный зал гостей на открытии - это ли не доказательство огромного интереса к ремеслу, а точнее, к искусству, потому что представленные в экспозиции работы - уникальные шедевры, созданные в единственном экземпляре, и, по утверждению авторов, их невозможно повторить. Потому что рождаются от вдохновения, это кропотливый труд, на который уходят месяцы, а бывает, и полгода, "черновиков" быть не может. Повторять не захочется еще и потому, что вышивка - это бескрайнее поле для экспериментов.

Более десяти лет назад силламяэска Галина Перова открыла свою школу вышивки - увлеклась сама и приобщила к ремеслу не один десяток женщин. Открыла собственную студию, куда приезжают рукодельницы из разных городов Ида-Вирумаа, бывает, и из столицы. Она ведет онлайн-курсы, которые также востребованы в разных странах. Сколько у нее учениц - вопрос риторический, никогда не считала. Говорит, что даже рекламы не делает - сарафанная молва отлично работает.