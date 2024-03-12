ОДИН ВОПРОС ⟩ Придут ли в Люганузескую школу новые ученики?

Директор Люганузеской школы ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Теперь начали приходить регистрировать детей, ведь миновали те большая война и атака, которые напугали людей. Меня поразило, что между делом Люганузескую школу выставили как бы виновной в закрытии гимназической ступени в Кивиыли. Это же надо до такого додуматься.

Договор со мной заканчивается в этом учебном году, и Люганузеская школа станет учебным местом, которое сохранит свое лицо и название - это максимум, что удалось сделать. Ведь существовала возможность, что школа вообще закроется. Теперь она сохранится, и летом начнутся необходимые ремонтные работы, относительно которых было опасение, возьмется ли государство за них вообще или сочтет их слишком дорогими.