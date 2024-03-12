В конце предыдущего года в Люганузеской школе сложилась ситуация, при которой на следующий учебный год в первый класс не поступило бы ни одного ученика. Министерство образования сообщило, что с нового учебного года объединит три расположенные в Люганузеской волости государственные школы (Люганузескую школу, Кивиылискую 1-ю среднюю школу и Кивиылискую русскую школу) под единым управлением.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Придут ли в Люганузескую школу новые ученики?
Директор Люганузеской школы ВАЛЛО РЕЙМАА:
- Теперь начали приходить регистрировать детей, ведь миновали те большая война и атака, которые напугали людей. Меня поразило, что между делом Люганузескую школу выставили как бы виновной в закрытии гимназической ступени в Кивиыли. Это же надо до такого додуматься.
Договор со мной заканчивается в этом учебном году, и Люганузеская школа станет учебным местом, которое сохранит свое лицо и название - это максимум, что удалось сделать. Ведь существовала возможность, что школа вообще закроется. Теперь она сохранится, и летом начнутся необходимые ремонтные работы, относительно которых было опасение, возьмется ли государство за них вообще или сочтет их слишком дорогими.