На выходных в Ида-Вирумаа была вспышка домашнего насилия

9 марта в полицию поступило заявление от женщины, проживающей на улице Кереса в Нарве, которая сообщила, что 53-летний сожитель ударил ее. Полиция задержала мужчину.

10 марта в полицию поступило заявление от матери, которая сообщила, что на улице Кереса в Нарве на нее накинулась ее 21-летняя дочь. В ходе конфликта мать получила телесные повреждения. Скорая помощь оказала ей первую помощь на месте.