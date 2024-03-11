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На выходных в Ида-Вирумаа была вспышка домашнего насилия

Северное побережье
Обновлено 11 марта 2024, 15:06
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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

В Женский день, 8 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Юули в Нарве пьяная 62-летняя женщина побила мужа. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

9 марта в полицию поступило заявление от женщины, проживающей на улице Кереса в Нарве, которая сообщила, что 53-летний сожитель ударил ее. Полиция задержала мужчину.

10 марта в полицию поступило заявление от матери, которая сообщила, что на улице Кереса в Нарве на нее накинулась ее 21-летняя дочь. В ходе конфликта мать получила телесные повреждения. Скорая помощь оказала ей первую помощь на месте.

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