В Женский день, 8 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Юули в Нарве пьяная 62-летняя женщина побила мужа. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
На выходных в Ида-Вирумаа была вспышка домашнего насилия
9 марта в полицию поступило заявление от женщины, проживающей на улице Кереса в Нарве, которая сообщила, что 53-летний сожитель ударил ее. Полиция задержала мужчину.
10 марта в полицию поступило заявление от матери, которая сообщила, что на улице Кереса в Нарве на нее накинулась ее 21-летняя дочь. В ходе конфликта мать получила телесные повреждения. Скорая помощь оказала ей первую помощь на месте.