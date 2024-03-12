Силламяэ сделал шаг к финалу

Силламяэ доминировал на протяжении всего матча и после первого тайма вел в счете 6:2, а также уверенно сохранял лидерство во втором тайме. Три гола в пользу "NPM Silmet" забил Станислав Гусев, а лучший бомбардир команды Антон Пфенинг - два.

Второй матч полуфинальной серии состоится в среду, 13 марта в 19.00 в Силламяэском спортивном центре, где ожидается участие более 500 зрителей.

В этом сезоне силламяэский "NPM Silmet" выиграл и Суперкубок, и Кубок по мини-футболу. Тренер команды Артем Машинцев после победы в кубке заявил, что цель команды - впервые стать чемпионом Эстонии и команда к этому идет.