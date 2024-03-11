Высоко в небе над Нарвой был замечен крупный беспилотник. Полиция дала объяснение

Общедоступный интернет-сервис Flightradar не давал не располагал никакими данными об этом летательном аппарате над Нарвой. "Северное побережье" отправило соответствующий инфозапрос в Департамент полиции и погранохраны.

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Мартин Райд сказал, что на основании этой информации сложно сказать, что это был за дрон. "PPA использует дроны для повседневных задач, включая наблюдение за границей. Однако это может быть и дрон какого-то частного лица, управлявшего дроном по установленным правилам", отметил он.