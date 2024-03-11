Государственные гимназии Вирумаа начали прием заявлений на поступление

Заявления можно подать через веб-сайт. Сдав общий тест, можно поступить в Ракверескую государственную гимназию, Йыхвискую гимназию, Кохтла-Ярвескую гимназию, Нарвскую эстонскую гимназию, Нарвскую гимназию и Силламяэскую гимназию.

Завтра, 12 марта, в 17.30 в Раквереской госгимназии для всех желающих состоится э-инфочас о поступлении. На инфочасе вы сможете получить общее представление о процессе поступления, а директор учебного завдения ответит на все вопросы.

На электронный инфочас необходимо заранее зарегистрироваться. Всем зарегистрировавшимся во вторник школа вышлет приглашение со ссылкой.

По мнению руководителей госгимназий Вирумаа, совместные испытания сэкономят время учащихся и снизят излишнее напряжение, предоставляя абитуриентам возможность подать заявление сразу в шесть госгимназий, пройдя единый тест и заранее определив свои предпочтения.

Все шесть учебных заведений считают сотрудничество в рамках сети важным еще и потому, что качественное гимназическое образование позволит идти в ногу с вызовами сегодняшнего мира, к которым школы готовят молодежь.

Регистрация на вступительные испытания продлится с 11 марта по 7 апреля. Письменные тесты пройдут 20 апреля в первом предпочтительном учебном заведении, выбранном абитуриентом в электронной среде сдачи экзаменов.

После сдачи письменного теста кандидатов пригласят в учебные заведения на собеседование, и на основании рейтинга гимназии будут укомпектованы учениками. Ученики, сдавшие тест с положительными результатами, смогут при желании принять участие в собеседованиях в школах, выбранных в качестве второго или третьего предпочтения, а затем самостоятельно сделать окончательный выбор учебного заведения.

В соответствии с программой основной школы абитуриенты будут проходить тестирование на эстонском языке по логико-математическому мышлению и интегрированным естественным наукам (для поступающих в гимназии Нарвы и Силламя в качестве дополнительной возможности также на русском языке) и по вербальному мышлению для всех на эстонском языке. Более подробная информация опубликована на сайтах школ.

Директора шести учебных заведений подписали соглашение о сотрудничестве в проведении совместных тестов 5 февраля в Нарвской эстонской гимназии.