Требование о возмещении ущерба в размере более 17 миллионов может повлиять на переговоры Йыхви с Тойла, но пока переговоры будут продолжаться по плану.
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Огромный иск против Йыхви может отразиться на переговорах о слиянии с Тойла
- Мы встретились с представителями Тойла в прошлую пятницу. Естественно, у них были вопросы по этому поводу, но это требование не заставило их покинуть стол переговоров, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, который также является руководителем йыхвиской рабочей группы по переговорам с Тойла.