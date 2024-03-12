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Огромный иск против Йыхви может отразиться на переговорах о слиянии с Тойла

Эрик Калда
, журналист
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Йыхвиский солнечный парк был установлен еще в 2021 году, но в итоге так и не заработал и был демонтирован.
Йыхвиский солнечный парк был установлен еще в 2021 году, но в итоге так и не заработал и был демонтирован. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Требование о возмещении ущерба в размере более 17 миллионов может повлиять на переговоры Йыхви с Тойла, но пока переговоры будут продолжаться по плану.

- Мы встретились с представителями Тойла в прошлую пятницу. Естественно, у них были вопросы по этому поводу, но это требование не заставило их покинуть стол переговоров, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, который также является руководителем йыхвиской рабочей группы по переговорам с Тойла.

Огромный иск

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