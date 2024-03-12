Огромный иск против Йыхви может отразиться на переговорах о слиянии с Тойла

- Мы встретились с представителями Тойла в прошлую пятницу. Естественно, у них были вопросы по этому поводу, но это требование не заставило их покинуть стол переговоров, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, который также является руководителем йыхвиской рабочей группы по переговорам с Тойла.