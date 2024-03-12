ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудный выбор нового дома для старой школы

Фактически никто не приложил особых усилий для определения наилучшего возможного местоположения и не проанализировал различные варианты по существу. После передачи школы под крыло государства роль локомотива пришлось взять на себя Министерству образования. В июне прошлого года министр образования Каллас предложила горуправе передать под новое здание участок закрепленной недвижимости, на котором сейчас находится Славянская основная школа. Тот факт, что городские власти до сих пор не дали ответа, говорит о том, что это предложение не вызывает особого энтузиазма. Скорее, горуправа также понимает, что большинство членов горсобрания не дадут на это зеленый свет.

Однако министерство теперь торопится, поскольку у различных мер по финансированию есть свои сроки, и если ждать слишком долго, один денежный поезд может уйти, а прибытие следующего пока не запланировано. Следует также учитывать, что здание Ярвеской школы уже много лет находится в довольно плачевном состоянии, и закапывать в него деньги на ремонт, когда известно, что его скоро снесут, было бы неразумно.

Поэтому больше нельзя тянуть с принятием решения. Но важно взвесить конкретные критерии, на основании которых будет приниматься решение. Было бы плохо, если бы при принятии решения доминировали эмоции, а не рациональный расчет, основанный в первую очередь на качестве образования. Кроме того, трудно сделать выбор, который устроил бы всех.