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Городу Кохтла-Ярве не подходит предложение министра построить новое школьное здание взамен Славянской основной школы

Эрик Гамзеев
, журналист
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Министерство образования хотело бы построить новое здание Ярвеской школы на недвижимости нынешней Славянской школы на улице Пярна по соседству с государственной гимназией. Однако для кохтла-ярвеских властей этот вариант неприемлем.
Министерство образования хотело бы построить новое здание Ярвеской школы на недвижимости нынешней Славянской школы на улице Пярна по соседству с государственной гимназией. Однако для кохтла-ярвеских властей этот вариант неприемлем. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские городские власти отклоняют предложение министра образования Кристины Каллас построить новое здание огосударствленной Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы рядом с госгимназией на участке недвижимости, где сейчас действует Славянская основная школа.

Каллас в июне прошлого года предложила городу Кохтла-Ярве провести отчуждение в пользу государства недвижимости по улице Пярна, 49, чтобы построить там новое учебное здание Ярвеской школы. Чтобы можно было начать архитектурный конкурс, Каллас ждала ответа от города Кохтла-Ярве к 15 октября прошлого года, но до сих пор ответ не пришел. Одним из плюсов этого местоположения является соседство с госгимназией, что позволило бы создать двум школам синергию: частично использовать в обеих школах одних и тех же учителей и вместе проводить мероприятия.

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