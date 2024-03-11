Скандал в ледовом холле Кохтла-Ярве: украинских игроков оскорбляли и применяли к ним насилие

В решении дисциплинарной комиссии Эстонского хоккейного союза указано, что «хохол» - во многом непереводимый ксенофобский жаргонный термин, который используется в оскорбительном значении в отношении представителей украинского народа. Слово возникло еще во времена, когда Украина была частью Российской империи, и имеет негативное стереотипное значение. Сегодня оно считается оскорбительным и дискриминационным, особенно учитывая исторический и политический контекст украинско-российских отношений, пишет rus.postimees.

После игры произошел особо предосудительный инцидент с участием игроков, зрителей (в основном родителей игроков команд) и судей. По данным комиссии, в отношении игроков украинского происхождения продолжались ксенофобские оскорбления как со стороны неукраинских игроков, так и со стороны родителей, а один из родителей ударил игрока украинского происхождения по лицу.

Далее в отчете говорится: «То, что произошло на катке в Кохтла-Ярве, неприемлемо, преступно и выходит за рамки полномочий дисциплинарной комиссии. Непонятно, почему сотрудники катка сразу не вызвали полицию, чтобы прекратить беспорядки и установить виновных.

Такое поведение ни в коем случае не должно повторяться на мероприятиях, организованных под эгидой Эстонского хоккейного союза (независимо от причин). Если оператор катка и клубы не могут призвать к порядку игроков, родителей и зрителей, то организация или участие в таких соревнованиях на соответствующем катке и/или соответствующих команд невозможны.

По имеющимся данным, во время инцидента зрителями было совершено несколько преступлений и/или правонарушений! На этом этапе жертве(ам) обязательно следует подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию».

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, в связи с данным инцидентом не возбуждалось уголовное дело.

Дисциплинарная комиссия Эстонского хоккейного союза подчеркнул, что в эстонском хоккее нет места ксенофобии и оскорблениям игроков и болельщиков команд-соперников. В качестве наказания Ковальчук был дисквалифицирован на две игры. Кроме того, союз предупредил клубы, что если подобная ситуация повторится в этом или следующем сезоне, клубам грозят более суровые наказания.