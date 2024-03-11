Мэр Нарвы намерен сократить чиновников

В первую очередь, как отметил мэр, после завершения анализа эффективности работы финансовых структур управы, станет известно, какое число чиновников будет необходимо сократить, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

В основном речь идет о большом числе бухгалтеров в городских учреждениях. Для проведения этого анализа было решено нанять стороннюю фирму. Также, считает Тоотс, необходимо объединить два городских департамента, и один отдел управы реформировать.

"У нас есть так называемый отдел культуры, а остальные у нас департаменты. Мы хотим сделать, чтобы это был Департамент образования и культуры. Это реально, самый важный вопрос сегодня — образование. Плюс мы хотим объединить два департамента — Департамент развития и Департамент городского хозяйства", - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс.