Весна пришла: в Нарва-Йыэсуу вспыхнули первые ландшафтные пожары

11 марта в 13.45 поступило сообщение о пожаре в деревне Пухкова города Нарва-Йыэсуу. Спасатели потушили горящую площадь почти 100 квадратных метров метлами.

В районе 18 часов на поле возле леса в деревне Перьятси города Нарва-Йыэсуу был замечен дым. Пожар, охвативший почти 200 квадратных метров, к 18.30 спасатели потушили с помощью веников и воды.