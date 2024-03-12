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Весна пришла: в Нарва-Йыэсуу вспыхнули первые ландшафтные пожары

Северное побережье
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Пожар в Перьятси.
Пожар в Перьятси. Фото: Спасательный департамент

В Нарва-Йыэсуу спасателям пришлось тушить два пожара старой травы, поджигателей поймать не удалось.

11 марта в 13.45 поступило сообщение о пожаре в деревне Пухкова города Нарва-Йыэсуу. Спасатели потушили горящую площадь почти 100 квадратных метров метлами.

В районе 18 часов на поле возле леса в деревне Перьятси города Нарва-Йыэсуу был замечен дым. Пожар, охвативший почти 200 квадратных метров, к 18.30 спасатели потушили с помощью веников и воды.

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Нарва-Йыэсуу
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